https://sputnik-georgia.ru/20250602/borba-s-nelegalami-v-gruzii-prodolzhaetsya--vydvorili-bolee-30-inostrantsev-293612514.html

Борьба с нелегалами в Грузии продолжается – выдворили более 30 иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии продолжается – выдворили более 30 иностранцев

Sputnik Грузия

Правоохранительные органы активно работают над выявлением незаконной миграции в Грузии 02.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-02T15:43+0400

2025-06-02T15:43+0400

2025-06-02T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 31 иностранного гражданина, говорится в сообщении на сайте ведомства. В марте 2025 года из Грузии выдворили 97 граждан, в апреле – 96. Часть иностранцев покинула страну добровольно, другие были принудительно выдворены. Последним, в соответствии с законом, был установлен запрет на въезд в страну.Среди выдворенных – граждане Ирана, Индии, Турции, Туркменистана, Китая, Египта, Бурундии, Казахстана, Иордании, Азербайджана, Бангладеш, Пакистана и Ирака. Власти Грузии взялись за нелегалов – сколько выдворили из страны>>Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) угрожает общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения законодательства страны. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: – в страну их подданства или в государство, в котором у них есть законное право на проживание; – в государство, из которого они въехали в Грузию; – в любое государство, с которым у Грузии заключен договор о реадмиссии (процедура возврата нелегальных мигрантов – ред.) или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, миграция, мвд грузии