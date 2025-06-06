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Курс США меняется – специалист МГИМО об отставке американского посла в Грузии
Курс США меняется – специалист МГИМО об отставке американского посла в Грузии
Sputnik Грузия
Назначение нового посла будет отражать прежде всего то, что нынешним США регион не очень интересен и важен, считает эксперт 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Уход с поста посла США в Грузии Робин Данниган был ожидаем и указывает на смену американского курса, заявил политолог, ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев в интервью Sputnik Грузия. О решении Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Она возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам Данниган, уход с должности – ее личное решение, и требование об ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года. Силаев не исключает возможности отставки Данниган по собственной инициативе. "Значит, ее начальство в Вашингтоне будет поставлено перед фактом, что надо выбирать кого-то нового. Думаю, что дело именно так и обстоит, потому что США сейчас явно не до Грузии. Кого назначат – посмотрим. Думаю, это назначение будет отражать прежде всего то, что нынешним Соединенным Штатам регион не очень интересен и важен", – отметил Силаев. Как ранее заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, отставка Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном. Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру >>Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Также Силаев прокомментировал запланированную реорганизацию информационного центра НАТО и Евросоюза, который с 1 июля присоединится к МИД Грузии. С реорганизацией Центра, как считает политолог, в Грузии исчезнет структура, которая участвует в грузинской внутренней политике на стороне оппозиции. Между тем Силаев не видит коренного изменения взглядов Грузии на ЕС и НАТО, так как цель членства в ЕС и НАТО не снята с повестки дня. "Они (правительство Грузии, прим.) лишь отложили переговоры о вступлении в ЕС, опередив ЕС, который сделал бы это в любом случае. Но цели остаются прежними, и конституцию они не меняли по части НАТО, поэтому никакого перелома нет", – заключил Силаев. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства" >>А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, сша, вашингтон, нато, мгимо, николай силаев
Курс США меняется – специалист МГИМО об отставке американского посла в Грузии
20:22 06.06.2025 (обновлено: 20:33 06.06.2025)
Назначение нового посла будет отражать прежде всего то, что нынешним США регион не очень интересен и важен, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Уход с поста посла США в Грузии Робин Данниган был ожидаем и указывает на смену американского курса, заявил политолог, ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев в интервью Sputnik Грузия.
О решении Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Она возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам Данниган, уход с должности – ее личное решение, и требование об ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года.
"Уходящий посол поддерживал оппозицию. Не удивительно, что она уходит, потому что американский курс явно будет меняться. Но пока непонятно, в какой степени это инициатива самой посла, а в какой степени это решение Вашингтона", – заявил Силаев.
Силаев не исключает возможности отставки Данниган по собственной инициативе.
"Значит, ее начальство в Вашингтоне будет поставлено перед фактом, что надо выбирать кого-то нового. Думаю, что дело именно так и обстоит, потому что США сейчас явно не до Грузии. Кого назначат – посмотрим. Думаю, это назначение будет отражать прежде всего то, что нынешним Соединенным Штатам регион не очень интересен и важен", – отметил Силаев.
Как ранее заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, отставка Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
Также Силаев прокомментировал запланированную реорганизацию информационного центра НАТО и Евросоюза, который с 1 июля присоединится к МИД Грузии.
"Грузинские власти хорошо понимают, что этот центр практически под контролем ЕС, и он будет использовать какие-то инструменты давления на правительство. У них и так дипотношения со всеми этими странами есть, и с ЕС есть, куда еще центр?! Думаю, они решают свои внутриполитические задачи", – отметил он.
С реорганизацией Центра, как считает политолог, в Грузии исчезнет структура, которая участвует в грузинской внутренней политике на стороне оппозиции.
Между тем Силаев не видит коренного изменения взглядов Грузии на ЕС и НАТО, так как цель членства в ЕС и НАТО не снята с повестки дня.
"Они (правительство Грузии, прим.) лишь отложили переговоры о вступлении в ЕС, опередив ЕС, который сделал бы это в любом случае. Но цели остаются прежними, и конституцию они не меняли по части НАТО, поэтому никакого перелома нет", – заключил Силаев.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС.
Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.