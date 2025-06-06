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Курс США меняется – специалист МГИМО об отставке американского посла в Грузии

Курс США меняется – специалист МГИМО об отставке американского посла в Грузии

Sputnik Грузия

Назначение нового посла будет отражать прежде всего то, что нынешним США регион не очень интересен и важен, считает эксперт 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T20:22+0400

2025-06-06T20:22+0400

2025-06-06T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Уход с поста посла США в Грузии Робин Данниган был ожидаем и указывает на смену американского курса, заявил политолог, ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев в интервью Sputnik Грузия. О решении Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня. Она возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам Данниган, уход с должности – ее личное решение, и требование об ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года. Силаев не исключает возможности отставки Данниган по собственной инициативе. "Значит, ее начальство в Вашингтоне будет поставлено перед фактом, что надо выбирать кого-то нового. Думаю, что дело именно так и обстоит, потому что США сейчас явно не до Грузии. Кого назначат – посмотрим. Думаю, это назначение будет отражать прежде всего то, что нынешним Соединенным Штатам регион не очень интересен и важен", – отметил Силаев. Как ранее заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, отставка Данниган открывает возможность для перезапуска двусторонних отношений и начала нового этапа сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном. Посол США в Грузии решила завершить дипломатическую карьеру >>Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Также Силаев прокомментировал запланированную реорганизацию информационного центра НАТО и Евросоюза, который с 1 июля присоединится к МИД Грузии. С реорганизацией Центра, как считает политолог, в Грузии исчезнет структура, которая участвует в грузинской внутренней политике на стороне оппозиции. Между тем Силаев не видит коренного изменения взглядов Грузии на ЕС и НАТО, так как цель членства в ЕС и НАТО не снята с повестки дня. "Они (правительство Грузии, прим.) лишь отложили переговоры о вступлении в ЕС, опередив ЕС, который сделал бы это в любом случае. Но цели остаются прежними, и конституцию они не меняли по части НАТО, поэтому никакого перелома нет", – заключил Силаев. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад не единожды призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии настаивали на том, что именно прозрачность означает "европейскость" и закон принят в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Премьер Грузии поддержал усилия президента США по ослаблению "глубинного государства" >>А в конце июля 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции страны в ЕС. Кроме того, в декларацию по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года не внесли запись о перспективе членства Грузии в НАТО, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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