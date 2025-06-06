https://sputnik-georgia.ru/20250606/v-gruzii-prodolzhaetsya-kontrol-za-vykhlopami-avtomobiley--skolko-vypisano-shtrafov-293676222.html

В Грузии продолжается контроль за выхлопами автомобилей – сколько выписано штрафов?

В Грузии продолжается контроль за выхлопами автомобилей – сколько выписано штрафов?

Sputnik Грузия

В январе-мае 2025 года выявлено 1 940 правонарушений за несоответствие выхлопов установленным нормам 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T22:31+0400

2025-06-06T22:31+0400

2025-06-07T00:24+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Штрафы за превышение содержания вредных веществ в результате проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии выписаны почти 2 тысячам водителей за пять месяцев 2025 года, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. В целом, в январе-мае 2025 года выявлено 1 940 правонарушений за несоответствие выхлопов установленным нормам.Автомобилистам в Грузии выписали тысячи штрафов за загрязнение воздуха >> Только в период с 1 по 31 мая, таких нарушений выявлено 503. Из них 441 нарушение совершено физическими лицами, в 62 случаях сотрудники природоохранного надзора оштрафовали юридических лиц. Наибольшее количество нарушений – 226 – зафиксировано в Тбилиси, 110 – в Батуми, 88 – в Рустави и 79 – в Кутаиси. 292 нарушения допустили водители/владельцы легковых автомобилей, 193 – микроавтобусов и 18 – грузовых автомобилей. Согласно принятым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари. Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари. Растет количество станций мониторинга качества воздуха в Грузии >>Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. Качество воздуха в приоритете Улучшение качества атмосферного воздуха является приоритетным для Департамента по надзору за окружающей средой. В стране реализуется ряд целевых мероприятий. В четырех крупных городах страны ведется контроль видимых выбросов от автотранспорта. При этом ведомство регулярно контролирует качество топлива на АЗС с целью минимизации потребления некачественного топлива, что, в свою очередь, существенно снижает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды предприятиями активно ведется процесс внедрения системы непрерывного самомониторинга выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 36 крупнейших предприятий уже внедрили систему. Комплекс мероприятий способствует минимизации загрязнения атмосферного воздуха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, загрязнение воздуха