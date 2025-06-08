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Гражданин Индии задержан на западе Грузии по обвинению в торговле наркотиками
Гражданин Индии задержан на западе Грузии по обвинению в торговле наркотиками
Sputnik Грузия
В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T13:30+0400
2025-06-08T13:30+0400
2025-06-08T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Полиция Кутаиси задержала 23-летнего гражданина Индии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД, В качестве вещественного доказательства полицией изъято наркотическое средство марихуана. Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции на основании постановления судьи провели ряд негласных следственных действий, в результате которых установлено, что обвиняемый сбывал наркотические средства. Полиция провела у задержанного несколько контрольных закупок наркотиков и тайно зафиксировала указанные закупки. Почему в Грузии решили ужесточить наркополитику? Ответ депутата>>В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение. В Грузии могут ввести принудительное лечение от наркомании как наказание >>В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Гражданин Индии задержан на западе Грузии по обвинению в торговле наркотиками
13:30 08.06.2025 (обновлено: 14:49 08.06.2025)
В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Полиция Кутаиси задержала 23-летнего гражданина Индии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД,
В качестве вещественного доказательства полицией изъято наркотическое средство марихуана. Совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сотрудники полиции на основании постановления судьи провели ряд негласных следственных действий, в результате которых установлено, что обвиняемый сбывал наркотические средства. Полиция провела у задержанного несколько контрольных закупок наркотиков и тайно зафиксировала указанные закупки.
В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром".
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.
В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.
Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.