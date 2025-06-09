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Из рук в руки – у самого экстравагантного здания Тбилиси снова новый владелец

Из рук в руки – у самого экстравагантного здания Тбилиси снова новый владелец

Sputnik Грузия

Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать объект – Хидашели стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T15:56+0400

2025-06-09T15:56+0400

2025-06-09T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси проданы за 2,8 миллиона долларов спустя чуть больше месяца после обретения нового владельца, сообщает медиаплатформа BPN. В начале мая 2025 года бизнесмен Давид Хидашели продал знаменитые "кувшины" в парке Рике в Тбилиси за 20 миллионов лари. Новым владельцем стала компания Rike Dom. Компания "Макро Проперти" стала владельцем 100% доли компании Rike Dom 3 июня 2025 года. Самое экстравагантное здание Тбилиси обрело нового владельца >>Новый владелец знает о финансовых обязательствах Rike Dom перед прежним владельцем, компанией Давида Хидашели GLOBAL VICTORY TRUST в размере 10,6 миллиона лари, и готов выплатить эту сумму тремя платежами. Компания "Макро Проперти" основана в апреле 2025 года. Директорами компании являются бизнесмен Михаил Ткешелашвили и гражданин Турции Омер Кирач. Акции полностью принадлежат ООО Maqro Construction. В свою очередь, акции Maqro Construction, зарегистрированной в 2013 году, полностью принадлежат гражданину Турции Эмину Учару. Мэр Тбилиси, который подтвердил информацию о демонтаже "кувшинов", отметил, что на этом месте "с большой вероятностью будет построена гостиница". История продажи Национальное агентство госимущества пыталось неоднократно продать "кувшины". Хидашели стал владельцем объекта лишь после седьмого аукциона и за 10 миллионов лари в марте 2022 года, в то время как во время первого аукциона 5 февраля 2020 года "кувшины" оценивались в 95 миллионов лари. Согласно условиям договора о приватизации, Хидашели был обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет. Срок истекал 12 мая 2025 года. Согласно инвестиционным условиям, на территории объекта должны были быть организованы музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы. "Это уродство" – премьер Грузии о самом экстравагантном здании Тбилиси >>Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр. Изначально здание должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму Старого города. Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых когда-то должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Из-за круглой формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами". Необычное здание строилось под патронажем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Проект обошелся в 75 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, парк рике