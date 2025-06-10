https://sputnik-georgia.ru/20250610/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-293699784.html

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Sputnik Грузия

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2025 года были энергетика, информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T09:01+0400

2025-06-10T09:01+0400

2025-06-10T09:01+0400

экономика

грузия

новости

инвестиции

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/15/283525221_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_bf45fd7c750b2b6e094097472548d87e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2025 года, по предварительной оценке, сократился на 7,7% по сравнению с январем-мартом 2024 года и составил 179,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной сокращения инвестиций называется снижение показателей акционерного капитала и долговых обязательств. Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 32,8 миллиона долларов, в то время как в январе-марте 2024 года – 37,9 миллиона долларов. Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 116,5% и составили 150 миллионов долларов. Доля в инвестициях – 83,6%. Инвестиции также поступили из Виргинских островов, Азербайджана, Маршалловых островов, Нидерландов, России, Израиля, Мальты и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2025 года были энергетика, информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность, строительство и транспорт. Инвестиции также вкладывали в сферы искусства, отдыха и развлечения, гостиниц и ресторанов, профессиональной и научной деятельности, недвижимости и образования. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году >>В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии >> В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов. В 2024 году, по предварительной оценке, инвестиции сократились на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составили 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"