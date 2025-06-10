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Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика
Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика
Sputnik Грузия
Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2025 года были энергетика, информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T09:01+0400
2025-06-10T09:01+0400
2025-06-10T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2025 года, по предварительной оценке, сократился на 7,7% по сравнению с январем-мартом 2024 года и составил 179,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной сокращения инвестиций называется снижение показателей акционерного капитала и долговых обязательств. Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 32,8 миллиона долларов, в то время как в январе-марте 2024 года – 37,9 миллиона долларов. Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 116,5% и составили 150 миллионов долларов. Доля в инвестициях – 83,6%. Инвестиции также поступили из Виргинских островов, Азербайджана, Маршалловых островов, Нидерландов, России, Израиля, Мальты и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2025 года были энергетика, информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность, строительство и транспорт. Инвестиции также вкладывали в сферы искусства, отдыха и развлечения, гостиниц и ресторанов, профессиональной и научной деятельности, недвижимости и образования. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. Грузинский бизнес планирует увеличить инвестиции в 2025 году >>В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.Привлечь девять миллиардов евро инвестиций за четыре года – вице-премьер Грузии >> В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов. В 2024 году, по предварительной оценке, инвестиции сократились на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составили 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика
Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2025 года были энергетика, информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2025 года, по предварительной оценке, сократился на 7,7% по сравнению с январем-мартом 2024 года и составил 179,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Причиной сокращения инвестиций называется снижение показателей акционерного капитала и долговых обязательств.
Согласно статистике, в январе-марте 2025 года акционерный капитал составил 62,1 миллиона долларов, на 28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля в инвестициях – 34,6%.
Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они составили 32,8 миллиона долларов, в то время как в январе-марте 2024 года – 37,9 миллиона долларов.
Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 116,5% и составили 150 миллионов долларов. Доля в инвестициях – 83,6%.
Инвестиции в Грузию в январе-марте 2025 года. Тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Чехия
43,0
23,9
США
39,6
22,1
Турция
28,1
15,7
Инвестиции также поступили из Виргинских островов, Азербайджана, Маршалловых островов, Нидерландов, России, Израиля, Мальты и других стран.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2025 года были энергетика, информация и коммуникация, обрабатывающая промышленность, строительство и транспорт.
Инвестиции в Грузию в январе-марте 2025 года. Тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Энергетика
70,2
39,1
Информация и коммуникация
52,3
29,2
Обрабатывающая промышленность
27,5
15,3
Инвестиции также вкладывали в сферы искусства, отдыха и развлечения, гостиниц и ресторанов, профессиональной и научной деятельности, недвижимости и образования.
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.
В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом.
В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов.
В 2024 году, по предварительной оценке, инвестиции сократились на 29,9% по сравнению с 2023 годом и составили 1,3 миллиарда долларов.