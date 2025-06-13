https://sputnik-georgia.ru/20250613/gruziya-protiv-rossii-chya-muka-luchshe-i-chey-khleb-vkusnee-293249459.html

Грузия против России: чья мука лучше и чей хлеб вкуснее

Грузия против России: чья мука лучше и чей хлеб вкуснее

Sputnik Грузия

Продление пошлины на российскую муку в Грузии вызвало целую вереницу дискуссий о том, может ли это привести к росту цен и способен ли грузинский аналог... 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T10:30+0400

2025-06-13T10:30+0400

2025-06-13T10:30+0400

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малхаза долидзе

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хлеб

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Хлеб является продуктом номер один, поэтому на вероятность его подорожания или ухудшения качества общественность всегда реагирует остро. Недавно Грузия продлила действие пошлины на импорт российской муки. Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе заявил, что качество хлеба в стране может ухудшиться из-за такого решения. Ранее Долидзе также уверял, что по этой же причине стоимость продукта номер один может увеличиться в ближайшее время на 0,05-0,07 лари. В Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей, которую продлевали несколько раз. В конце марта 2025 года пошлину продлили на неопределенный срок. Официальная причина – обеспечение продовольственной безопасности, что является приоритетом правительства Грузи. Власти из года в год заявляют о приоритете развития сельского хозяйства, в том числе увеличения урожая пшеницы. В планах – увеличить в ближайшие годы показатель самообеспечения с 15 до 50%. Для этого представители отрасли и ученые активно работают над программой содействия значительному росту производства зерновых культур в стране.Родина не только вина Все привыкли считать Грузию родиной вина, но не многие знают, что она вполне соответствует званию и родины пшеницы. Грузинская пшеница имеет древнюю историю. Самые старые зерна пшеницы, обнаруженные на территории страны, датируются VI-IV тысячелетиями до нашей эры. Научно подтверждено, что пять из 20 известных миру видов пшеницы происходят из Грузии. В сентябре 2018 года грузинской пшенице был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии. Тем не менее выращивать грузинские сорта в стране не так популярно, как зарубежные. На сегодняшний день в Грузии выращивают 14 видов пшеницы 150 разновидностей. Как уверяют производители зерна, грузинские сорта пшеницы низкопродуктивны для бизнеса, их урожайность низкая, поэтому спрос больше на импортные сорта.Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы – в так называемом винном регионе страны Кахети: в районах Сигнахи и Дедоплисцкало и немного – в Сагареджо. В Дедоплисцкаро – 55 тысяч гектаров пахотной земли, из них до 80% занимают пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность, и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы находятся в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность – 2,6 тонны на один гектар. В 2024 году, по предварительным данным, производство достигло 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом, а средняя урожайность – 2,8 тонны на один гектар.Опасения хлебопеков Целью введения пошлины на импорт муки правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Согласно постановлению правительства от 28 февраля текущего года, импорт более 200 килограммов пшеничной муки теперь облагается налогом в размере 0,3 лари за один килограмм (300 лари за тонну), вместо 0,25 лари. Импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,2 лари за один килограмм (200 лари за тонну), вместо 0,1 лари. Долидзе считает, что качество хлеба в Грузии может ухудшиться из-за продления пошлины на российскую муку, так как грузинская – хуже по качеству, но выгоднее из-за низкой стоимости. По его словам, сейчас цена на хлеб в Грузии – одна из самых низких в мире, поэтому платить за мешок российской муки 80 лари ($29,1), когда до введения пошлины он стоил 52 лари ($18,9), – это большие убытки. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты (предприятия, занимающиеся переработкой зерна и производством муки и других продуктов – ред.) в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России. По данным статистики, в январе-марте Грузия закупила 63 326 тонн пшеницы и меслина на сумму 15,5 млн долларов, что на 2,6% по стоимости и на 3% по количеству больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт муки сократился на 39,2% в стоимостном выражении до 2,8 млн долларов и на 50% в количественном выражении до 9 247 тонн. Основным импортером традиционно остается Россия. Грузинская vs российская мука Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии предлагает производителям хлеба проверку и сравнение грузинской и российской муки высшего сорта в независимой лаборатории, имеющей соответствующую аккредитацию. Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии не разделяет оценок пекарей, что налог на импорт муки ограничил доступность российской муки в стране, а также мнение о том, что российская мука лучше той, что производится в Грузии. Организация обратилась к пекарям, напомнив, что качество муки, представленной на рынке и производимой компаниями-членами Ассоциации, полностью соответствует техническому регламенту на муку и по своим качественным показателям не уступает, а в большинстве случаев даже превосходит показатели соответствующей российской муки. В Ассоциации отметили, что в грузинских СМИ по этому поводу продолжает распространяться разная информация, что вызывает путаницу в обществе. Поэтому Ассоциация, для сравнения показателей качества грузинской и российской муки, просит производителей хлеба передать свою муку на экспертизу в любую выбранную ими независимую и надлежащим образом аккредитованную лабораторию для проведения лабораторного сравнения качества продукции обеих стран. Согласятся ли хлебопеки на предложение своих коллег и помогут ли рассеять в обществе все сомнения, пока неизвестно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250328/gruziya-prodlila-deystvie-poshliny-na-import-muki-iz-rossii-292693538.html

https://sputnik-georgia.ru/20250511/v-gruzii-vyroslo-proizvodstvo-pshenitsy-293316979.html

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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грузия, ставропольский край, кахети, сагареджо, малхаза долидзе, леван силагава, аналитика, хлеб, россия, квемо картли, экономика