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Громкие приговоры, реформы и очередной поворот в отношениях с ЕС – Грузия за неделю

Громкие приговоры, реформы и очередной поворот в отношениях с ЕС – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T19:29+0400

2025-06-14T19:29+0400

2025-06-14T19:29+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Две стороны отношений с ЕС На этой неделе внимательно следящие за событиями в стране полностью ощутили двоякое отношение к Грузии. С одной стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил еще одно уверение в поддержке курса от своего венгерского коллеги Виктора Орбана, с другой — премьер Польши Дональд Туск заявил, что страна обсуждает с партнерами по Евросоюзу ограничение или отмену безвизового режима для Грузии. При этом визит Кобахидзе в Будапешт ознаменовался не только поддержкой Грузии на пути в Евросоюз от Венгрии, но и укреплением двухстороннего стратегического сотрудничества между странами. Во время визита были подписаны меморандумы и соглашения о сотрудничестве в разных областях. Премьер Польши грозит отменой безвиза с Грузией – реакция Тбилиси>>>Между тем, заявление Туска стало очередным поводом для напряженности с той частью европейских стран, которая поддерживает акции протеста в Тбилиси. Глава грузинского правительства назвал заявление Туска "угрозой грузинскому народу", отметив, что все это негативно скажется на имидже Европы в Грузии. Однако, несмотря на громкие заявления Туска, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран Евросоюза выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы "простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей". Шаг в сторону США На этой неделе Грузия спустя полгода наконец назначила нового посла в США. Правительство 10 июня представило кандидатуру Тамар Талиашвили на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в США президенту Михаилу Кавелашвили. Талиашвили должна вступить в должность 10 июля. МИД уже получил согласие на ее назначение от администрации Трампа. Власти Грузии отмечают, что главной задачей посла будет перезагрузка отношений с США, которые в 2024 году приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Волна реформ На этой неделе в Грузии был озвучен и принят ряд новых инициатив, которые серьезно повлияют на жизнь в стране. В частности, правящая партия "Грузинская мечта" инициировала новый проект закона об обеспечении возмещения ущерба осужденными за экономические преступления. Теперь без выплаты ущерба или отказа пострадавшей стороны получать его отсидевшим за такие преступления как мошенничество, присвоение средств и подобное, будет запрещено покидать страну. Хозяев домашних животных будут штрафовать за избавление от питомца>>>Другим новшеством, озвученным на этой неделе, стал новый закон о домашних животных. На фоне большого числа бездомных животных проект получил большой резонанс, несмотря на то, что его вступление в силу будет поэтапным и займет целый год. Кроме того, парламент уже в окончательном третьем чтении утвердил поправки, предоставляющие IT–специалистам право на получение специального вида на жительство. Для этого желающим надо либо работать на крупную компанию, либо быть предпринимателями с доходом не менее 25 тысяч долларов в год и проживать в Грузии не менее 183 дней из 12 месяцев. Дела предвыборные Между тем посольство Великобритании в Грузии 11 июня сообщило о приостановке выдачи грантов, "предназначенных для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности" выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября. После этого председатель парламента Шалва Папуашвили обвинил посольство Великобритании в попытке финансирования пропаганды и экстремизма и призвал обнародовать информацию о финансировании, связанном с парламентскими выборами 2024 года, а также раскрыть данные о текущих расходах. Дела уголовные Сразу несколько важных судебных решений были вынесены на этой неделе. Первое — касается лидера одной из самых успешных оппозиционных сил Грузии по итогам последних парламентских выборов "Коалиция за перемены". На этот раз в предварительном заключении оказался Ника Гварамия, который, как и его соратники по коалиции — Ника Мелия и Зураб Джапаридзе, сначала не пришел на заседание парламентской следственной комиссии, а после и вовсе отказался выплачивать залог, назначенный судом. Гварамия вместе с другими лидерами коалиции, как и политику Ираклию Окруашвили, грозит до года тюрьмы либо штраф за неподчинение требованию парламентской комиссии. А вот еще одно решение суда — тюремное заключение на срок четыре с половиной года участнику осенних протестов в Грузии 21-летнему Мате Девидзе стало одним из самых громких за неделю. Однако, пожалуй, самым важным делом недели стали первые в Грузии штрафы за посты в социальных сетях, оскорбляющие политиков. На данный момент оштрафованы уже семь журналистов и политических активистов на основании обращения в полицию депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Всего же административное преследование начато в отношении около 20 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дональд туск, ираклий кобахидзе, ника гварамия, тбилиси, польша, сша, политика, грузия, аналитика, обзоры