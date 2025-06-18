https://sputnik-georgia.ru/20250618/luchshe-ne-obremenyat-gruziya-reshila-ne-zvat-nablyudatelskuyu-missiyu-bdipchobse-na-vybory-293814391.html

Лучше не обременять: Грузия решила не звать наблюдательскую миссию БДИПЧ/ОБСЕ на выборы

Лучше не обременять: Грузия решила не звать наблюдательскую миссию БДИПЧ/ОБСЕ на выборы

Sputnik Грузия

По словам главы грузинского правительства, в целом практики приглашения БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы нет, "хотя были исключения" 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T15:20+0400

2025-06-18T15:20+0400

2025-06-18T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ранее посольство Великобритании в Грузии призвало правительство страны пригласить миссию ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления и учесть все рекомендации, высказанные в заключительном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам 2024 года. По словам главы грузинского правительства, в целом такой практики приглашения БДИПЧ/ОБСЕ на местные выборы нет, "хотя были исключения". "Есть отклонения, в том числе и у нас в 2021 году, потому что те выборы были связаны с темой парламентских выборов. Так вот, есть случаи, когда их тоже приглашают на местные выборы, хотя это исключение. Согласно стандартной практике, миссию иногда приглашают на парламентские выборы", – заявил Кобахидзе. Новые страсти по выборам в Грузии – в оппозиции заговорили о стратегии победы>>>В итоговом заключении миссии БДИПЧ по выборам 2024 года говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Что за выборы в Грузии?Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей.Готовятся тайком – "Грузинская мечта" раскрыла план оппозиции на местные выборы>>> Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Следует заметить, что по итогам последних парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, великобритания, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, обсе