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Сотрудничество Грузии и Великобритании должно основываться на принципах – Кобахидзе

Сотрудничество Грузии и Великобритании должно основываться на принципах – Кобахидзе

Sputnik Грузия

По словам премьер-министра, в сотрудничестве между странами была определенная "порочная практика" 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T14:46+0400

2025-06-18T14:46+0400

2025-06-18T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Власти Грузии открыты для сотрудничества с Великобританией, которое при этом должно основываться на конкретных принципах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.Посольство Великобритании в своем заявлении напомнило о том, что сотрудничество с Грузией должно основываться на принципах демократии, опровергло факты финансирования пропаганды и экстремизма в Грузии, подчеркнув, что поддерживает развитие демократии и гражданского общества. Дипмиссия также призвала власти пригласить наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ на выборы в органы местного самоуправления.По словам премьер-министра, в этом плане в сотрудничестве между странами была определенная "порочная практика", в том числе финансирование экстремизма, а такие факты мешают развитию здоровых партнерских отношений."В последнее время были попытки финансирования нескольких организаций, это организации, напрямую связанные с радикальной оппозицией. Та же "Табула" (новостное онлайн-издание – ред.), та же "Академия будущего", которая является продолжением "Клуба Франклина", – отметил Кобахидзе.Новые тенденции в отношениях Грузии и ЕС: что происходит?>>>О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали весной 2023 года во время выступления бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он заявил, что молодые люди, участвовавшие в мартовских акциях протеста против закона об "иноагентах", являются членами "Клуба Франклина", которым "промывают мозги".Клуб был создан в июле 2021 года и является неправительственной организацией, призванной "распространять классические либеральные ценности". Обучение для школьников в клубе бесплатное.Грузия и ВеликобританияЕще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны.Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса".По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей."Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.Британские гранты под подозрением – глава парламента Грузии требует объяснений>>>Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек.Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении тогдашнего главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября-в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, лондон, великобритания, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, бдипч/обсе