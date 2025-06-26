https://sputnik-georgia.ru/20250626/v-gruzii-obyavili-beskompromissnuyu-borbu-s-narkoprestupnostyu-293925363.html

В Грузии объявили бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью

В Грузии объявили бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью

Sputnik Грузия

Антинаркотическая кампания и пропаганда здорового образа жизни сегодня являются национальным приоритетом 26.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-26T17:59+0400

2025-06-26T17:59+0400

2025-06-26T17:59+0400

грузия

новости

общество

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/17/292220251_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_19f23c48c42131d9dfb03da3f727ee89.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Государственная политика, ориентированная на укрепление здоровых ценностей, служит основой для формирования правильно мыслящих поколений, и именно это является одним из ключевых элементов в борьбе с наркоманией и наркопреступностью, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в социальной сети. Глава грузинского государства опубликовал пост в соцсети по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 и отмечается ежегодно 26 июня. Цель власти, как отметил президент, посредством четких, правильных и ориентированных на результат шагов защитить будущее поколение от вредного влияния. "Ужесточение борьбы с наркопреступностью в стране и повышение осведомленности о наркотиках – наш долг, чтобы будущее поколение выросло в безопасной среде и сделало выбор в пользу здорового образа жизни, образования и развития", – написал Кавелашвили. Вместе с этим, как подчеркнул глава государства, принципиально важно оказывать помощь и поддержку людям, зависимым от наркотиков. Кавелашвили также поприветствовал уже внесенные законодательные изменения, направленные на ужесточение борьбы с наркопреступностью, а также две важнейшие инициативы, озвученные премьер-министром Ираклием Кобахидзе, касающиеся борьбы с наркоманией. МВД Грузии продолжает интенсивную и бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков в стране, а также применяет строго предусмотренные законом меры в отношении лиц, обвиняемых в наркопреступлениях, заявил, в свою очередь, глава ведомства Гела Геладзе, выступая с речью на мероприятии по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Как отметил министр, в современном мире борьба с наркоманией и наркопреступностью является глобальным вызовом, и в этом направлении Грузия не является исключением. Это подтверждают недавние изменения в законодательстве, принятые парламентом Грузии, которые, по словам главы МВД, значительно ужесточили наказание за сбыт наркотиков. "В результате работа подразделений, борющихся с наркопреступностью, стала более эффективной в процессе предупреждения и пресечения распространения наркотиков", – подчеркнул Геладзе. Отдельное внимание глава МВД также уделил законодательной инициативе, представленной премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также запрет на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты. "Данная инициатива сыграет важнейшую роль в деле борьбы с наркоманией", – заявил Геладзе. Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении >>В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления >>Также правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, наркопреступления в грузии