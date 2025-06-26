https://sputnik-georgia.ru/20250626/v-gruzii-obyavili-beskompromissnuyu-borbu-s-narkoprestupnostyu-293925363.html
В Грузии объявили бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью
В Грузии объявили бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью
Sputnik Грузия
Антинаркотическая кампания и пропаганда здорового образа жизни сегодня являются национальным приоритетом 26.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-26T17:59+0400
2025-06-26T17:59+0400
2025-06-26T17:59+0400
грузия
новости
общество
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
наркопреступления в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Государственная политика, ориентированная на укрепление здоровых ценностей, служит основой для формирования правильно мыслящих поколений, и именно это является одним из ключевых элементов в борьбе с наркоманией и наркопреступностью, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в социальной сети. Глава грузинского государства опубликовал пост в соцсети по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 и отмечается ежегодно 26 июня. Цель власти, как отметил президент, посредством четких, правильных и ориентированных на результат шагов защитить будущее поколение от вредного влияния. "Ужесточение борьбы с наркопреступностью в стране и повышение осведомленности о наркотиках – наш долг, чтобы будущее поколение выросло в безопасной среде и сделало выбор в пользу здорового образа жизни, образования и развития", – написал Кавелашвили. Вместе с этим, как подчеркнул глава государства, принципиально важно оказывать помощь и поддержку людям, зависимым от наркотиков. Кавелашвили также поприветствовал уже внесенные законодательные изменения, направленные на ужесточение борьбы с наркопреступностью, а также две важнейшие инициативы, озвученные премьер-министром Ираклием Кобахидзе, касающиеся борьбы с наркоманией. МВД Грузии продолжает интенсивную и бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков в стране, а также применяет строго предусмотренные законом меры в отношении лиц, обвиняемых в наркопреступлениях, заявил, в свою очередь, глава ведомства Гела Геладзе, выступая с речью на мероприятии по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Как отметил министр, в современном мире борьба с наркоманией и наркопреступностью является глобальным вызовом, и в этом направлении Грузия не является исключением. Это подтверждают недавние изменения в законодательстве, принятые парламентом Грузии, которые, по словам главы МВД, значительно ужесточили наказание за сбыт наркотиков. "В результате работа подразделений, борющихся с наркопреступностью, стала более эффективной в процессе предупреждения и пресечения распространения наркотиков", – подчеркнул Геладзе. Отдельное внимание глава МВД также уделил законодательной инициативе, представленной премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также запрет на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты. "Данная инициатива сыграет важнейшую роль в деле борьбы с наркоманией", – заявил Геладзе. Ужесточение наркополитики в Грузии – пакет утвержден в первом чтении >>В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления >>Также правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами. Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство. В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, наркопреступления в грузии
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, наркопреступления в грузии
В Грузии объявили бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью
Антинаркотическая кампания и пропаганда здорового образа жизни сегодня являются национальным приоритетом
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Государственная политика, ориентированная на укрепление здоровых ценностей, служит основой для формирования правильно мыслящих поколений, и именно это является одним из ключевых элементов в борьбе с наркоманией и наркопреступностью, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в социальной сети.
Глава грузинского государства опубликовал пост в соцсети по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 и отмечается ежегодно 26 июня.
"Сегодняшний день еще раз напоминает нам, что наркомания и наркопреступность остаются одной из главных глобальных проблем, которая угрожает не только здоровью конкретных людей, но и порождает множество общественных проблем и наносит значительный вред будущим поколениям", – написал Кавелашвили.
Цель власти, как отметил президент, посредством четких, правильных и ориентированных на результат шагов защитить будущее поколение от вредного влияния.
"Ужесточение борьбы с наркопреступностью в стране и повышение осведомленности о наркотиках – наш долг, чтобы будущее поколение выросло в безопасной среде и сделало выбор в пользу здорового образа жизни, образования и развития", – написал Кавелашвили.
Вместе с этим, как подчеркнул глава государства, принципиально важно оказывать помощь и поддержку людям, зависимым от наркотиков.
Антинаркотическая кампания и пропаганда здорового образа жизни сегодня являются национальным приоритетом. Для реализации этой цели на всех институциональных уровнях предпринимаются конкретные шаги, соответствующие ведомства работают скоординированно, что обязательно приведет к значимым и ощутимым результатам, отметил президент.
Кавелашвили также поприветствовал уже внесенные законодательные изменения, направленные на ужесточение борьбы с наркопреступностью, а также две важнейшие инициативы, озвученные премьер-министром Ираклием Кобахидзе, касающиеся борьбы с наркоманией.
"Важно, чтобы каждый хорошо понимал: государственная политика, ориентированная на укрепление здоровых ценностей, является фундаментом правильно мыслящих поколений, что является одной из ключевых составляющих в процессе борьбы с наркотиками и наркопреступностью!" – отметил Кавелашвили.
МВД Грузии продолжает интенсивную и бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков в стране, а также применяет строго предусмотренные законом меры в отношении лиц, обвиняемых в наркопреступлениях, заявил, в свою очередь, глава ведомства Гела Геладзе, выступая с речью на мероприятии по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Как отметил министр, в современном мире борьба с наркоманией и наркопреступностью является глобальным вызовом, и в этом направлении Грузия не является исключением.
"Распространение и потребление наркотических средств представляют угрозу государственной безопасности, общественному здравоохранению и благополучию каждого гражданина. Соответственно, борьба с наркопреступностью является одним из важнейших приоритетов нашего правительства", – заявил Геладзе.
Это подтверждают недавние изменения в законодательстве, принятые парламентом Грузии, которые, по словам главы МВД, значительно ужесточили наказание за сбыт наркотиков.
"В результате работа подразделений, борющихся с наркопреступностью, стала более эффективной в процессе предупреждения и пресечения распространения наркотиков", – подчеркнул Геладзе.
Отдельное внимание глава МВД также уделил законодательной инициативе, представленной премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Новый пакет поправок предусматривает запрет на реализацию программ заместительной терапии частными структурами, а также запрет на импорт психотропных препаратов частными компаниями. Кроме того, планируется усилить контроль над выпиской рецептов на такие медикаменты.
"Данная инициатива сыграет важнейшую роль в деле борьбы с наркоманией", – заявил Геладзе.
В 2025 году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.
В рамках политики ужесточения антинаркотического законодательства в Грузии планируется ввести запрет на импорт психотропных медикаментов для частных компаний. Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства.
Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств.
Также правительство Грузии приняло решение полностью запретить осуществление программ заместительной терапии частными субъектами.
Бесплатная программа, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года.
По словам премьера, крайне важно, чтобы ответственность за осуществление заместительной терапии, которая относится к категории высокого риска медицинских услуг, полностью взяло на себя государство.
В программу метадоновой заместительной терапии попадают лица с подтвержденным медицинским диагнозом "наркотическая зависимость" старше 21 года.