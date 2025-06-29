https://sputnik-georgia.ru/20250629/diplomaticheskaya-katastrofa---spiker-parlamenta-gruzii-o-vstreche-posla-germanii-i-khoshtariya-293969062.html

Дипломатическая катастрофа – спикер парламента Грузии о встрече посла Германии и Хоштария

Дипломатическая катастрофа – спикер парламента Грузии о встрече посла Германии и Хоштария

Sputnik Грузия

Посол испытывает сочувствие к форме протеста, к которой прибегли оппозиционные политики, то это уже моральная катастрофа, считает спикер 29.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-29T23:36+0400

2025-06-29T23:36+0400

2025-06-30T00:01+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Визит посла Германии в Грузии Петера Фишера к объявившей голодовку лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария – с одной стороны, моральная, а с другой – дипломатическая катастрофа, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в социальной сети. Посол Германии в Грузии Петер Фишер навестил объявивших голодовку лидера "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывшего депутата "Грузинской мечты" Гедевана Попхадзе на проспекте Руставели в Тбилиси 28 июня. Позже он объяснил свой поступок человеческим сочувствием к объявившим голодовку политикам. Как заметил спикер парламента, если Фишер испытывает сочувствие к форме протеста, к которой прибегли оппозиционные политики, то это уже моральная катастрофа. Кроме того, по словам Папуашвили, запрет Венской конвенции на вмешательство дипломатов во внутренние дела стран в первую очередь служит для их защиты от безрассудного и вредоносного поведения. Ранее Папуашвили заявил, что каждый, кто отправляется к объявившему голодовку и не рекомендует прекратить причинение себе физического вреда, является содействующим самоубийству. Посольство Германии в Грузии обвинили в игнорировании преступлений режима Саакашвили >>Хоштария объявила голодовку у здания парламента на проспекте Руставели 27 июня. Она заявила, что останется на проспекте, пока режим "Грузинской мечты" не прекратит охоту на оппозицию и не восстановит справедливость. Хоштария подчеркнула, что готова пожертвовать собой, показав пример другим оппозиционерам. Это уже вторая протестная голодовка Хоштария. В ноябре 2021 года она объявила голодовку в знак солидарности с осужденным Саакашвили, которая продлилась 17 дней. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Цулукиани позвала посла Германии в Грузии на заседание следственной комиссии >> Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути Евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря. 31 декабря 2024 года, МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, германия, элене хоштария, шалва папуашвили