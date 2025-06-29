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Гражданин Нигерии задержан в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
Гражданин Нигерии задержан в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
Sputnik Грузия
Полиция на основании постановления судьи провела контрольную закупку наркотиков 29.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-29T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Два гражданина Грузии и гражданин Нигерии задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Их обвиняют в незаконной продаже наркотиков в особо крупном размере, а также в хранении, приобретении и попытке сбыта марихуаны. Один из задержанных был судим прошлом и вышел на свободу по УДО. По этим обвинениям им грозит до 20 лет лишения свободы. В Грузии объявили бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью >>Полиция на основании постановления судьи провела контрольную закупку наркотиков. Процесс был заснят на аудио- и видеокамеры. Во время обысков в автомобилях и домах обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента правоохранители изъяли наркотические вещества (высушенную марихуану и метадон). Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Наркотикам – бой! В Грузии ужесточают наказание за наркопреступления >>В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Гражданин Нигерии задержан в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях
13:22 29.06.2025 (обновлено: 14:10 29.06.2025)
Полиция на основании постановления судьи провела контрольную закупку наркотиков
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Два гражданина Грузии и гражданин Нигерии задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Их обвиняют в незаконной продаже наркотиков в особо крупном размере, а также в хранении, приобретении и попытке сбыта марихуаны. Один из задержанных был судим прошлом и вышел на свободу по УДО.
По этим обвинениям им грозит до 20 лет лишения свободы.
Полиция на основании постановления судьи провела контрольную закупку наркотиков. Процесс был заснят на аудио- и видеокамеры.
Во время обысков в автомобилях и домах обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента правоохранители изъяли наркотические вещества (высушенную марихуану и метадон).
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.
В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.
Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.