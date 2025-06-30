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Борьба с нелегалами в Грузии: выдворению подлежат 14 человек

Борьба с нелегалами в Грузии: выдворению подлежат 14 человек

Sputnik Грузия

Правительство Грузии ужесточило политику по борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которой МВД проводит оперативные работы по стране 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T15:52+0400

2025-06-30T15:52+0400

2025-06-30T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Четырнадцать иностранцев, незаконно находящихся на территории Грузии, в том числе граждане Индии, Непала, Пакистана и Ливии, задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции, сообщили в пресс-службе МВД. На данном этапе задержанные размещены в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из Грузии. На основании полученной информации сотрудники департамента проверили конкретные локации для выявления иностранцев, находящихся в Грузии нелегально. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, мвд грузии, миграция