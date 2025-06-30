https://sputnik-georgia.ru/20250630/edinstvo-bez-plana-lider-bez-strategii--chto-ne-tak-s-rechyu-eks-prezidenta-gruzii-293978261.html

Единство без плана, лидер без стратегии – что не так с речью экс-президента Грузии

Единство без плана, лидер без стратегии – что не так с речью экс-президента Грузии

Sputnik Грузия

Зурабишвили, выступая на акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси, заявила, что главным планом оппозиции является единство 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T17:24+0400

2025-06-30T17:24+0400

2025-06-30T17:24+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

единое национальное движение

акция протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/01/292747206_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ae0c2f62ea4db981d71c60d780156cad.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Выступление экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста перед зданием парламента вызвало неоднозначную реакцию среди представителей оппозиции – часть оппозиционеров публично резко раскритиковала бывшую главу грузинского государства. Зурабишвили, выступая на акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси, заявила, что главным планом оппозиции является единство. По ее словам, победа не придет ни через участие в выборах, ни через бойкот, ни через голодовку, ни через какой-либо другой способ. Единственная борьба – это борьба за единство, заявила Зурабишвили. Другой член ЕНД Анна Цитлидзе пошла еще дальше и назвала выступление Зурабишвили непонятным. "То есть? Что мы поняли?! Правильно: в который раз – ничего", – написала Цитлидзе в соцсети. Настоящий лидер, по мнению Цитлидзе, сосредоточился бы на отказе от участия в выборах местного самоуправления, инициировал бы широкомасштабную кампанию бойкота совместно с политическими партиями и гражданским обществом, а также выступил бы за расширение движения сопротивления и подготовку к решительной мобилизации. Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции >>Когда же наступит тот момент, когда избиратели поймут, что вместо борьбы участвуют в дешевом спектакле? Этим вопросом задался член оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили, после выступления Зурабишвили. "Сколько еще бессодержательных выступлений, "фаз борьбы" и "маршей" нужно, чтобы увидеть, где-то была допущена ошибка, выбран неверный путь, и пришло время что-то изменить? Или вообще есть шанс на это?" – написал Раквиашвили. Между тем, призыв экс-президента к единству полностью разделили в оппозиционной партии "Лело". Но при этом отметили, что единство возможно лишь тогда, когда существует определенный путь – единый план действий. Члена партии "Лело" Саломе Самадашвили не стала скрывать, что оппозиционному спектру все еще нужно время, чтобы определить, на какой путь борьбы он собирается встать и как именно видит противостояние с правящей командой, поскольку, как отметила Самадашвили, "по этому вопросу до сих пор существует разногласие". Так называемое единство оппозиции было искусственным. Их покровители заставили их объединиться по определенным вопросам, уверен депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. "Ничего нового мы не видим. Мы наблюдаем естественный процесс, который сформировался внутри. Это нетерпимость друг к другу и эгоизм, который они проявляют как по отношению друг к другу, так и против страны", – заявил Шарманашвили. Партии, прошедшие в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Конфликт в оппозиции и письмо о помощи – страсти вокруг Зурабишвили >>После ухода с поста президента Грузии Зурабишвили решила взять на себя роль лидера оппозиции и даже несколько раз обращалась к оппозиционным партиям с предложением объединиться. Последняя инициатива Зурабишвили, озвученная 31 марта на акции протеста, касалась создания платформы противостояния. По ее словам, главный принцип платформы заключается в том, что она открыта для всех проевропейских партий и групп, которые разделяют требования протеста. Непонятной назвали ее инициативу в правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, акция протеста