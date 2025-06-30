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Географию Европы в обход Грузии невозможно представить – Папуашвили

Географию Европы в обход Грузии невозможно представить – Папуашвили

Sputnik Грузия

В Тбилиси считают, что визит верховного дипломата ЕС в Ереван при отсутствии аналогичных контактов с Грузией – не проблема действующих властей, а отражение... 30.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-30T14:57+0400

2025-06-30T14:57+0400

2025-06-30T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Некоторые европейские политики решили пересмотреть географию Европы и действовать в обход Грузии, что является их проблемой, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопросы журналистов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас находится с официальным визитом в Армении. По ее словам, Европейский союз рассчитывает, что сближение Баку и Еревана приведет к устойчивому миру в регионе. При этом, говоря о мире в регионе, она не стала посещать Тбилиси. Как отметил Папуашвили, визит еврокомиссара в Ереван и игнорирование Тбилиси, не является проблемой действующих властей Грузии. Ранее на заседании Совета министров иностранных дел ЕС Каллас лично подняла вопрос введения санкций в отношении грузинских политиков, которые нарушают права человека в Грузии. Она также известна заявлениями в поддержку участников акций протестов в Тбилиси. По словам Каллас, Евросоюз поддерживает грузинский народ в его борьбе за свободу и демократию. Так, разгон антиправительственных митингов в Тбилиси в феврале этого года Каллас назвала неприемлемым и жестоким, а участников акций – "мирными демонстрантами". Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "Майдана" – глава парламента>>В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, европа, грузия - евросоюз