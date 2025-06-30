https://sputnik-georgia.ru/20250630/khoshtariya-vydvinula-ultimatum-oppozitsii--mnenie-predstaviteley-vlastey-i-ikh-opponentov-293983642.html
Хоштария выдвинула ультиматум оппозиции – мнение представителей властей и их оппонентов
Хоштария выдвинула ультиматум оппозиции – мнение представителей властей и их оппонентов
Sputnik Грузия
Оппозиционные политики Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе начали голодовку перед зданием парламента Грузии 28 июня 30.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-30T22:34+0400
2025-06-30T22:34+0400
2025-06-30T22:34+0400
грузия
политика
новости
элене хоштария
ираклий кобахидзе
каха каладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Ультиматум одного из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария, объявившей голодовку, наверное, первый случай в мировой истории, когда условия ставят оппозиционерам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Оппозиционные политики Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе начали голодовку перед зданием парламента Грузии 28 июня. К ним присоединились несколько гражданских активистов. По словам Хоштария, она прекратит голодовку только в том случае, если оппозиция объединится для бойкотирования предстоящих выборов в органы местного самоуправления. По словам премьера, воскресная акция оппозиции перед зданием парламента в очередной раз подтвердила то, в каком удручающем положении она находится. "Вчера все еще раз убедились в том, в каком тяжелом положении находится радикальная оппозиция. Четыре партии, 40 НПО, финансирование европейской бюрократии, Deep State – все это было задействовано вместе, и на пике вывели 2 тысячи человек. Вот такая сегодня радикальная оппозиция..." – заявил Кобахидзе. По его словам, представителям оппозиции сегодня сложно договориться друг с другом, в том числе и по вопросу предстоящих выборов 4 октября. О том, что ультиматум Хоштария свидетельствует о конфликте в оппозиции, заявил также Генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Вышеупомянутое решение свидетельствует о состоянии дел в оппозиции. Я хотел бы пожелать здоровья Элене Хоштария. Конечно, в оппозиции есть противостояние. Есть такие политические фигуры, единство которых немыслимо, невозможно", – заявил Каладзе. По его словам, хозяева извне пытаются объединить оппозицию, создать для них единую площадку. Недовольство решение Хоштария вызвало и в рядах оппозиции. По словам одного из лидеров партии "Гахария за Грузию" Анны Бучукури, голодовка с целью заставить оппозицию предпринять какие-то действия или воздержаться от действий не только не ослабляет режим, но и помогает ему. "Голодовка против оппозиции, мягко говоря, непонятна. Я не скажу более грубого слова, потому что человек голодает", – заявила Бучукури. По ее словам, партия "Гахария за Грузию" участвует в выборах, и никакой шантаж не повлияет на это решение. Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами. Единство без плана, лидер без стратегии – что не так с речью экс-президента Грузии >>При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62 районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов. Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции >>Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, элене хоштария, ираклий кобахидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, элене хоштария, ираклий кобахидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Хоштария выдвинула ультиматум оппозиции – мнение представителей властей и их оппонентов
Оппозиционные политики Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе начали голодовку перед зданием парламента Грузии 28 июня
ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Ультиматум одного из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария, объявившей голодовку, наверное, первый случай в мировой истории, когда условия ставят оппозиционерам, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Оппозиционные политики Элене Хоштария и Гедеван Попхадзе начали голодовку перед зданием парламента Грузии 28 июня. К ним присоединились несколько гражданских активистов. По словам Хоштария, она прекратит голодовку только в том случае, если оппозиция объединится для бойкотирования предстоящих выборов в органы местного самоуправления.
"Это, наверное, первый прецедент в мире, когда оппозиционер объявляет голодовку и выдвигает требования оппозиции," – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, воскресная акция оппозиции перед зданием парламента в очередной раз подтвердила то, в каком удручающем положении она находится.
"Вчера все еще раз убедились в том, в каком тяжелом положении находится радикальная оппозиция. Четыре партии, 40 НПО, финансирование европейской бюрократии, Deep State – все это было задействовано вместе, и на пике вывели 2 тысячи человек. Вот такая сегодня радикальная оппозиция..." – заявил Кобахидзе.
По его словам, представителям оппозиции сегодня сложно договориться друг с другом, в том числе и по вопросу предстоящих выборов 4 октября.
"Есть внутреннее противостояние. Это очень хорошо, в том числе в связи с выборами в органы местного самоуправления. Есть две партии, которые хотят участвовать, две, которые не хотят участвовать. Это разделение в радикальной оппозиции очень хорошо", – добавил Кобахидзе.
О том, что ультиматум Хоштария свидетельствует о конфликте в оппозиции, заявил также Генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Вышеупомянутое решение свидетельствует о состоянии дел в оппозиции. Я хотел бы пожелать здоровья Элене Хоштария. Конечно, в оппозиции есть противостояние. Есть такие политические фигуры, единство которых немыслимо, невозможно", – заявил Каладзе.
По его словам, хозяева извне пытаются объединить оппозицию, создать для них единую площадку.
"Было много попыток сделать это. Сегодня несколько политических групп решили участвовать в выборах. Я их тоже понимаю. Если вы не будете участвовать в политических процессах, то исчезнете с радаров. У вас не будет даже небольшой поддержки и помощи со стороны общества. Мы видим разногласия, раскол, но я не хочу вдаваться в подробности", – отметил Каладзе.
Недовольство решение Хоштария вызвало и в рядах оппозиции. По словам одного из лидеров партии "Гахария за Грузию" Анны Бучукури, голодовка с целью заставить оппозицию предпринять какие-то действия или воздержаться от действий не только не ослабляет режим, но и помогает ему.
"Голодовка против оппозиции, мягко говоря, непонятна. Я не скажу более грубого слова, потому что человек голодает", – заявила Бучукури.
По ее словам, партия "Гахария за Грузию" участвует в выборах, и никакой шантаж не повлияет на это решение.
Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами.
При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62 районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов.
Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов.
Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".
Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю.
В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы.
На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключены.