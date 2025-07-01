https://sputnik-georgia.ru/20250701/politicheskiy-piar-ili-protest-v-gruzii-obsuzhdaet-golodovku-oppozitsionerov-pered-vyborami-293994551.html

Политический пиар или протест? В Грузии обсуждают голодовку оппозиционеров перед выборами

Политический пиар или протест? В Грузии обсуждают голодовку оппозиционеров перед выборами

Sputnik Грузия

Хоштария и Попхадзе начали голодовку перед зданием парламента Грузии 28 июня 01.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-01T12:21+0400

2025-07-01T12:21+0400

2025-07-01T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Кратковременная голодовка оппозиционных политиков Элене Хоштария и Гедевана Попхадзе стала предметом обсуждения в грузинском политическом спектре – в правящей команде действия оппозиционеров назвали политическим спектаклем и пиар-ходом перед выборами, а в оппозиции поприветствовали решение коллег отказаться от крайней формы протеста. Хоштария и Попхадзе начали голодовку перед зданием парламента Грузии 28 июня и выдвинули ультиматум, требуя, чтобы оппозиционные партии объявили бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Ждать пришлось недолго – вскоре восемь оппозиционных партий заявили, что отказываются участвовать в местных выборах, после чего Хоштария и Попхадзе и прекратили голодовку.Хоштария выдвинула ультиматум оппозиции – мнение представителей властей и их оппонентов>>> Заявление части оппозиционных партий обществу представила сама Хоштария. А совместное заявление подписали "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи — больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Хоштария устроила пиар-спектакль заявлением о выходе восьми партий из местных выборов. Фактически есть лишь четыре оппозиционные партии, преодолевшие парламентский барьер, и среди них только две мелкие коалиции уже давно объявили о бойкоте выборов. Таким образом, по мнению Чочия, в ситуации ничего не изменилось. В правящей партии сравнили произошедшее с политическим спектаклем, так как на самом деле требование оппозиционеров не было выполнено, и не все оппозиционные партии – ни партия "Гахария за Грузию" и ни партия "Лело для Грузии", не отказались от участия в выборах. Так, в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" заявили, что для них были непонятны как радикальная форма выражения протеста, так и цель, и причина голодовки оппозиционеров. По словам члена партии Таты Хведелиани, на решение партии относительно участия в местных выборах это никак не повлияло. Свою позицию относительно выборов не изменили и в партии "Лело". По словам одного из лидеров партии Григола Гегелия, партия консультируется с разными слоями общества и скоро объявит свое решение. "Все хорошо знают нашу позицию и философию – мы считаем, что в случае единства есть очень и очень серьезный шанс", – заявил Гегелия. Предстоящие выборыВыборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами. При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62 районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов. Новые страсти по выборам в Грузии – в оппозиции заговорили о стратегии победы>>>Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ахалкалаки, амбролаури, тбилиси, элене хоштария, гедеван попхадзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия