Что обсудил премьер Грузии на встрече с бизнесменами?
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Встреча прошла в закрытом формате, на ней присутствовало до 80 представителей бизнеса
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Меры по борьбе с коррупцией и текущее экономическое положение стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с представителями бизнес-сектора.
Встреча прошла 4 июля в закрытом формате, и на ней присутствовало до 80 представителей бизнеса.
По информации администрации правительства, на встрече обсуждались позитивные тенденции в экономике страны и высокие темпы экономического роста, что выводит Грузию на первое место в регионе и Европе.
По словам премьер-министра, экономическое развитие важно, в том числе для укрепления позиций страны на международной арене, и в дальнейшем этому направлению будет уделяться особое внимание.
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Кобахидзе также коснулся позитивных показателей в фискальном аспекте, низкой инфляции и стабильности курса национальной валюты и заявил, что правительство активно работает над дальнейшим ускорением экономического роста.
В ходе встречи с бизнес-сектором Ираклий Кобахидзе остановился на шагах, предпринимаемых правительством для максимального снижения коррупции, в том числе кадровых решениях.
Глава правительства также рассказал о шагах, которые были предприняты в последнее время, среди которых прозрачность всех правовых актов правительства, пресечение практики прямых продаж недвижимости.
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%, следует из данных Национальной службы статистики "Сакстат",
Значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.