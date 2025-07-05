https://sputnik-georgia.ru/20250705/chto-obsudil-premer-gruzii-na-vstreche-s-biznesmenami-294059473.html

Что обсудил премьер Грузии на встрече с бизнесменами?

Что обсудил премьер Грузии на встрече с бизнесменами?

Sputnik Грузия

Встреча прошла в закрытом формате, на ней присутствовало до 80 представителей бизнеса 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Меры по борьбе с коррупцией и текущее экономическое положение стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с представителями бизнес-сектора.Встреча прошла 4 июля в закрытом формате, и на ней присутствовало до 80 представителей бизнеса. По словам премьер-министра, экономическое развитие важно, в том числе для укрепления позиций страны на международной арене, и в дальнейшем этому направлению будет уделяться особое внимание. Кобахидзе также коснулся позитивных показателей в фискальном аспекте, низкой инфляции и стабильности курса национальной валюты и заявил, что правительство активно работает над дальнейшим ускорением экономического роста. В Грузии появится портал иностранных грантов>>В ходе встречи с бизнес-сектором Ираклий Кобахидзе остановился на шагах, предпринимаемых правительством для максимального снижения коррупции, в том числе кадровых решениях. Глава правительства также рассказал о шагах, которые были предприняты в последнее время, среди которых прозрачность всех правовых актов правительства, пресечение практики прямых продаж недвижимости.Реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%, следует из данных Национальной службы статистики "Сакстат",Торговать станет проще – Грузия и Китай расширят Соглашение о свободной торговле>>Значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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