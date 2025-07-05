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Международная неловкость, реформы, отставка и предстоящие выборы – Грузия за неделю

Международная неловкость, реформы, отставка и предстоящие выборы – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями для Грузии последней недели 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T20:30+0400

2025-07-05T20:30+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – на этот раз большинство из них произошли непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Международная неловкость На этой неделе МИД Грузии чуть не стал объектом международного скандала. Посольство Ирана в Грузии распространило заявление, согласно которому замглавы МИД Александр Хвтисиашвили сделал запись в книге соболезнований в посольстве, выразив скорбь в связи с погибшими в результате израильской атаки и солидарность с Ираном, что вызвало негодование со стороны Израиля. Посольство Израиля в Грузии распространило заявление, в котором отметило, что оно потрясено действиями замглавы грузинского внешнеполитического ведомства, назвав их "морально неправильными". Позже МИД Грузии распространил заявление и отметил, что замглавы ведомства лишь сделал запись в книге соболезнований по поводу гибели граждан Ирана. После этого инцидент был исчерпан. Новая тема от ОБСЕ Неожиданное заявление на этой неделе сделал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на ежегодной Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он заявил, что в отчете БДИПЧ четко указано, что, несмотря на определенные недостатки, результаты парламентских выборов в Грузии отражали волю народа, а оппозиция, которая получила более чем 40-процентное представительство в законодательном органе, несправедливо ведет себя по отношению к своим избирателям. Это заявление стало поводом для "Грузинской мечты" поставить точку на всех попытках спекуляций вокруг грузинских выборов и окончательно таким способом опровергнуть требование оппозиции о досрочных парламентских выборах. Выборы как повод для скандала и… помилования Между тем власти решили все же пойти на компромисс с оппозицией. Президент Грузии Михаил Кавелашвили предложил помилование лидерам четырех оппозиционных партий: "Стратегия Агмашенебели", "Коалиция за перемены", "Гирчи – больше свободы" и "Лело для Грузии" в ответ на участие в местных выборах, назначенных на 4 октября. Лидеры всех четырех партий получили 7-8 месяцев тюрьмы за неявку на заседания парламентской комиссии.От помилования партии дружно отказались, заявив, что не признают легитимность президента. Правда, партия "Лело для Грузии" вместе с партией "Граждане" после предложения президента все же озвучила свое решение идти на выборы в составе коалиции "Сильная Грузия", чем уже вызвала негодование коллег по оппозиции. От участия в выборах отказались партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", входящие в "Коалицию за перемены", и "Федералисты", которые назвали действия коалиции "Сильная Грузия" фактическим предательством. А пока партии ругались между собой, ЦИК зарегистрировал уже две политические силы для участия в выборах. Официально участниками предвыборной гонки, которая стартует в конце августа, стали партии "Консервативная Грузия" и "Язык, Вера, Отечество". Отставка в преддверии реформ На фоне анонсированной правительством масштабной реформы образования, которая предусматривает изменения как в вузах, так и в школах Грузии, на этой неделе в отставку ушел действующий министр образования Александр Цуладзе. Предположительно, проект масштабной реформы будет представлен до конца июля. Ускоренный пакет реформ На этой неделе парламент Грузии в последний раз собрался на заседания перед отпуском. В рамках последней недели был утвержден ряд новшеств для Грузии, в том числе и запрет импорта психотропных веществ частными компаниями, запрет на выращивание марихуаны, новые штрафы для водителей. Кроме того, парламент еще больше усилил борьбу с нелегальной миграцией в страну, вручив полномочия департаменту миграции входить в частные владения для проверки иностранцев и обыскивать их. А между тем... Годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024 года) в Грузии составила 4,0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2025 года к маю 2024 года) в Грузии составляла 3,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обзоры, аналитика, новости, грузия, политика, михаил кавелашвили, обсе, европейская грузия, израиль, иран