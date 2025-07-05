https://sputnik-georgia.ru/20250705/pomilovanie-za-uchastie-v-vyborakh--oppozitsiya-otkazalas-ot-predlozheniya-prezidenta-gruzii-294058901.html

Помилование за участие в выборах – оппозиция отказалась от предложения президента Грузии

Помилование за участие в выборах – оппозиция отказалась от предложения президента Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция не признает легитимность действующего парламента и президента Грузии Михаила Кавелашвили 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T13:00+0400

2025-07-05T13:00+0400

2025-07-05T13:14+0400

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михаил кавелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

георгий вашадзе

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Четыре оппозиционные партии, лидеры которых оказались за решеткой, отказываются от предложения президента Грузии Михаила Кавелашвили помиловать их при условии, что они согласятся участвовать в выборах в органы местной власти 4 октября. На сегодняшний день приговор вынесен восьми оппозиционерам, среди которых лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и лидеры "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, Ника Мелия и Зураб Джапаридзе. Причина – неявка на заседание парламентской комиссии. Каждый проведет в тюрьме от 7 до 8 месяцев.Приговоренных также лишили права занимать госдолжности на два года. Таким образом, они не смогут баллотироваться на посты мэров или депутатов местных совещательных органов.Теперь оппозиция отказывается от помилования, так как не признает легитимность президента. Аналогичного мнения придерживаются и в "Коалиции за перемены", куда входят партии Мелия и Гварамия "Ахали" и партия Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы". А вот в партии "Стратегия Агмашенебели" назвали свой вариант выхода из ситуации. "Налицо политический кризис режима. Единственным выходом из кризиса являются новые парламентские выборы и освобождение узников совести, а не помилование", – говорится в заявлении партии. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Помилование за участие в выборах – президент Грузии обратился к заключенным политикам>>Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Премьер назвал причину раскола оппозиции перед выборами в Грузии>>Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "За Грузию"и "Новый политический центр – Гирчи". Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи, георгий вашадзе, зураб джапаридзе