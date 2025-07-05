https://sputnik-georgia.ru/20250705/nelegalnaya-rabota-v-gruzii-skandalnye-dannye-294061108.html

Нелегальная работа в Грузии: скандальные данные

Нелегальная работа в Грузии: скандальные данные

Sputnik Грузия

Борьба с нелегалами является одним из приоритетов правительства Грузии 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T18:00+0400

2025-07-05T18:00+0400

2025-07-05T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Число нелегально трудоустроенных в Грузии может доходить до 200 тысяч человек, заявил председатель юридического комитета Ассоциации работодателей Вахтанг Шургая в эфире радио "Палитра" Борьба с нелегалами является одним из приоритетов правительства Грузии. Парламент Грузии уже одобрил закон "О трудовой миграции", согласно которому для трудоустройства в Грузии иностранцам потребуется специальное разрешение. По его словам, важной частью закона является то, что, согласно поправке, иностранец, получивший разрешение на трудоустройство, сможет работать только у того конкретного работодателя, которого он укажет при подаче заявления, а если он решит сменить работу, ему придется проходить процедуры заново – на этот раз у нового работодателя. Шургая посоветовал работодателям пройти определенные процедуры до вступления закона в силу. Пять иностранцев задержали за нелегальное пребывание в Грузии>>"С сегодняшнего дня они могут просить у нанятых ими иностранцев предоставить документацию, связанную с их квалификацией, будь то диплом, сертификат и т. д., на отправку и проверку которых уходит время", – сказал он. Новшества Согласно новшествам, с 1 октября 2025 года для устройства на работу или осуществления оплачиваемой трудовой деятельности иностранцы в Грузии должны будут получить разрешение на работу. Оно будет выдаваться только легально находящимся в стране иностранцам. После получения этого документа иностранец будет обязан обратиться за получением трудового вида на жительство в Грузии. При этом при выдаче трудового ВНЖ учитывается тот факт, что ежемесячный доход должен превышать пятикратный прожиточный минимум, а оборот – составлять не менее 50 тысяч лари на каждого трудоустроенного иностранца. Правительство Грузии продолжает борьбу с нелегальной миграцией>>Однако в разрешении на работу могут отказать, если профессия либо квалификация иностранного гражданина не соответствуют требованиям и нуждам рынка труда Грузии, а также если его профессия есть в списке, где ограничен прием иностранцев, поскольку рабочая сила в этих профессиях в стране превышает или превысит спрос. За нарушение закона для иностранцев и компаний установлены высокие штрафы от 2 до 7 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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