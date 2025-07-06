https://sputnik-georgia.ru/20250706/vybory-2025-v-gruzinskoy-oppozitsii-razrazilsya-skandal-294062814.html

Выборы 2025: в грузинской оппозиции разразился скандал

Выборы 2025: в грузинской оппозиции разразился скандал

Sputnik Грузия

Коалиция "Сильная Грузия" подверглась осуждению других оппозиционных партий из-за последнего заявления 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T09:01+0400

2025-07-06T09:01+0400

2025-07-06T09:01+0400

грузия

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

элене хоштария

мамука хазарадзе

местные выборы

выборы в местные органы власти в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Коалиция "Сильная Грузия" сделала заявление об участии в местных выборах, которые пройдут в Грузии 4 октября, что вызвало скандал в рядах оппозиции. В коалицию входят партии "Лело для Грузии" и "Граждане". Она была сформирована в 2024 году к парламентским выборам. По его словам, выборы в органы местной власти – это не просто выборы, а возможность бороться с властью. "Преступлением является идентификация этих выборов как местных выборов. 4 октября – это борьба против фактического правительства на фактических выборах. Это индивидуальный процесс каждого гражданина Грузии и приговор режиму. Наша борьба против режима – это общая победа. Мы не собираемся уступать ни капли свободы в этой борьбе ни в Тбилиси, ни в регионах", – сказал Купрадзе. Он также призвал другие оппозиционные партии принять участие в выборах. "Мы предлагаем прозападной оппозиции укрепить друг друга в нашей борьбе. Мы готовы к единству с прозападной оппозицией, и мы готовы к коалиционной работе", – отметил Купрадзе. Однако отклика в рядах оппозиции заявление коалиции "Сильная Грузия" не получило. При этом оппозиционер не исключила, что президент Грузии без обращения помилует лидеров "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. "Сегодня мы увидели моральную смерть "Лело". Политика не существует без морали. Поэтому в октябре мы увидим и их электоральную смерть", – отметила Бокучава. Помилование за участие в выборах – оппозиция отказалась от предложения президента Грузии>>А вот лидер "Коалиции за перемены" Элене Хоштария отметила, что это дело решать истории – предала ли коалиция "Сильная Грузия" оппозицию. Она также отметила, что низкорейтинговая партия "Лело для Грузии" не решает судьбы страны. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Премьер назвал причину раскола оппозиции перед выборами в Грузии>>Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "За Грузию"и "Новый политический центр – Гирчи". Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, элене хоштария, мамука хазарадзе, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии