https://sputnik-georgia.ru/20250713/evrosoyuz-dolzhen-ochnutsya-gruzinskaya-mechta-rezko-otvetila-evrope-na-kritiku-294133845.html

Евросоюз должен очнуться: "Грузинская мечта" резко ответила Европе на критику

Евросоюз должен очнуться: "Грузинская мечта" резко ответила Европе на критику

Sputnik Грузия

Главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, распространили совместное заявление по Грузии 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T09:01+0400

2025-07-13T09:01+0400

2025-07-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Грузия снова стала объектом критики со стороны стран Евросоюза, осудивших аресты глав оппозиционных партий, новые законы и назвавших путь Грузии "антиевропейским", на что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" посоветовала им "самим вернуться на путь демократии".Главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, распространили совместное заявление по Грузии, в котором выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в стране в преддверии выборов в органы местной власти, назвав аресты оппозиционных политиков и протестующих "трансформацией Грузии в авторитарную систему, что противоречит европейским нормам и ценностям".Страны ЕС и Великобритания считают аресты активистов и иски против оппозиционных СМИ и НПО репрессиями в отношении критически настроенных к грузинским властям представителей гражданского общества, мирных демонстрантов и независимых СМИ. "Сегодня авторитарный и антиевропейский курс правительства Грузии еще больше угрожает демократическим достижениям страны и отношениям с нашими странами", – говорится в заявлении глав МИД. На сегодняшний день приговор вынесен восьми оппозиционерам, среди которых лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и лидеры "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, Ника Мелия и Зураб Джапаридзе. Причина – неявка на заседание парламентской комиссии. Каждый проведет в тюрьме от 7 до 8 месяцев.На это незамедлительно последовала реакция в Грузии. Первым отреагировал спикер парламента страны Шалва Папуашвили. При этом спикер парламента отметил, что задержания активистов и представителей оппозиции происходят за конкретные преступления.Премьер: резолюция Европарламента – позор и шантаж народа Грузии>>"Я скажу этим семнадцати странам одно: пусть посмотрят в своих странах. Если кто-то ударит ногой их полицейского, если кто-то будет жечь их парламент, если в них будут бросать пиротехнику, они будут терпеть все это и не будут реагировать?" – сказал Папуашвили и обвинил ЕС и Великобританию в предвзятом отношении к Грузии. По его словам, это показатель того, что Грузию не считают равной себе страной, что подрывает доверие грузинского общества. Партнерство Грузии с рядом западных стран началось ухудшаться после принятия законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Европарламент призвал "отменить" Грузию и изолировать "Грузинскую мечту">>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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