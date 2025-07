https://sputnik-georgia.ru/20250713/kto-podal-zayavku-na-registratsiyu-v-kachestve-inoagentov-v-gruzii-294135924.html

Кто подал заявку на регистрацию в качестве "иноагентов" в Грузии

Кто подал заявку на регистрацию в качестве "иноагентов" в Грузии

Sputnik Грузия

"Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" 13.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-13T16:04+0400

2025-07-13T16:04+0400

2025-07-13T16:04+0400

грузия

новости

политика

закон об "иноагентах"

антикоррупционное бюро

тбилисский городской суд

тбилиси

германия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1a/291092692_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ade517fe077f6b4c714836cdfed4ba7c.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Всего на регистрацию в качестве агентов иностранного принципала в Грузии, по данным на 12 июля, подали заявку три гражданских лица и семь организаций, а иностранными принципалами в Грузии стали девять иностранных организаций. Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала". Коротко о терминологии Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". К ним же относятся те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будет собирать, выделять, передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Кто же стал агентами и иностранными принципалами Агентами иностранного принципала признаны два гражданина страны Николоз Чанадири, Элисабет Сопромадзе и Давид Мелуа, которые работают на иностранные компании. В списке организаций: Общественная организация "Бемони", Союз христианских студентов Грузии (IFES in Georgia), "Форум гражданского образования педагогов", Международная благотворительная организация "Табита", Institute Of Knowledge Integration, Филиал OMNIA GmbH в Грузии и организация "Ия". Спор о законе об "иноагентах" дошел до Конституционного суда Грузии>>Иностранными принципалами, связанными c ними, признаны следующие компании и организации: STICHTING KOM OVER EN HELP, Служба академического обмена с Германией DAAD Грузия, international institute of Islamic thought (IIIT), Глобальный фонд борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом, SALAR International, Представительство в Грузии Общества международного сотрудничества Германии, Evangelical Students – IFES, EIKOS e.V и OMNIA GmbH. Скандал вокруг закона об "иноагентах"Конституционный суд уже принял к рассмотрению иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" против парламента Грузии по новому закону об "иноагентах". Неправительственная организация в своем иске обжаловала само понятие "агент иностранного принципала" и то, кто считается агентом, а также правила регистрации и меры за отказ от регистрации. По мнению неправительственной организации, оспоренные нормы противоречат следующему пункту Конституции Грузии: "Никто не несет ответственности за деяние, которое на момент его совершения правонарушением не считалось. Закон, не смягчающий или не отменяющий ответственность, обратной силы не имеет". НПО Грузии придется ответить по поводу трат – глава Антикоррупционного бюро>>Между тем Антикоррупционное бюро 17 июня этого года обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". В ответ на это 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, закон об "иноагентах", антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд, тбилиси, германия