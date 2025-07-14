https://sputnik-georgia.ru/20250714/inostrantsev-prestupnikov-vmesto-tyurmy-budut-vydvoryat-iz-gruzii-s-1-oktyabrya-294135546.html

Иностранцев-преступников вместо тюрьмы будут выдворять из Грузии с 1 октября

Иностранцев-преступников вместо тюрьмы будут выдворять из Грузии с 1 октября

Sputnik Грузия

Запрет на въезд в Грузию составит от двух до двадцати лет и пожизненного запрета в зависимости от тяжести преступления 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T10:52+0400

2025-07-14T10:52+0400

2025-07-14T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Поправки в Уголовный кодекс Грузии, которые дают право судам использовать выдворение из страны с последующим запретом на въезд для иностранцев как меру наказания за конкретные преступления, вступят в силу с 1 октября.По новым нормам, выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну в определенный период могут применяться как альтернатива тюремному сроку к иностранцам, обвиняемым в незаконном пересечении границы Грузии, незаконной перевозке мигрантов или создании условий для пребывания в стране незаконных мигрантов. Иностранец будет выдворен из страны или сядет в тюрьму на срок от одного года до шести лет, если он умышленно уничтожит проездной документ, у него не будет такого документа или он уклонится от процедуры получения документа или другим способом откажется выполнять решение суда. Неоднократное совершение такого действия или действие, сопровождающееся насилием либо с угрозой насилия, повлечет уже лишение свободы на срок от пяти до девяти лет либо незамедлительное выдворение. Грузия продолжает борьбу с нелегалами – за полгода выдворили более 500 иностранцев>>Согласно поправкам в Уголовный кодекс, выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок означает обеспечение покидания Грузии против воли иностранца или лица без гражданства, имеющего статус в Грузии, за преступление.Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию могут быть назначены: Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок, как вид наказания, могут быть применены в случае, если суд установит, что с учетом обстоятельств дела и личности преступника его пребывание в Грузии нецелесообразно. Также выдворение может быть назначено в качестве дополнительного наказания иностранцу и в том случае, когда оно не предусмотрено в качестве наказания в соответствующей статье УК Грузии. Департаменту миграции МВД Грузии предоставили больше прав>>Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок не применяется при выдворении иностранца в государство, где его преследуют за политические убеждения или за деяние, которое не считается преступлением по законодательству Грузии, или его преследуют за защиту прав человека и мира, за прогрессивную общественно-политическую, научную и творческую деятельность, или его жизни или здоровью угрожает опасность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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