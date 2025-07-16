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Ремонт фонтанов начался в тбилисском парке Ваке
Ремонт фонтанов начался в тбилисском парке Ваке
Sputnik Грузия
Все работы полностью завершатся весной 2027 года, обещают в мэрии 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T19:09+0400
2025-07-16T19:09+0400
2025-07-16T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к ремонту фонтанов и каскада в центральном парке столицы – Ваке, сообщил градоначальник Каха Каладзе . Первый этап будет включать в себя соответствующие исследования и разработку рабочего проекта. Работы полностью завершатся весной 2027 года. По словам мэра Тбилиси, проект включает в себя инструкции и рекомендации по эксплуатации объекта. "Проектные работы включают в себя детальный анализ состояния существующих фонтанов и каскадов, а также инженерно-геологические изыскания", – отметил Каладзе. Единственной компанией, подавшей заявку на объявленный мэрией тендер, оказалась компания "Дагма", которая предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари. "Считаю, что, учитывая пережитую нами трагедию, привлечение европейских специалистов к этому проекту важно", – отметил Каладзе. Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. Марита Мепаришвили скончалась в больнице. По делу были задержаны девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. Парк Ваке после реконструкции: красиво, чисто и уютно – фото>>>Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, был приговорен к трем годам лишения свободы. Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе, обвиняемый в поощрении изготовления поддельного официального документа, был приговорен к трем годам тюрьмы. Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу. Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, получил три года тюрьмы. Жители Тбилиси обеспокоены состоянием Могилы Неизвестного Солдата>>>Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Гобеджишвили, Георгий, получил четыре года тюрьмы, а второй, Валерий, признан невиновным. Трехлетнее заключение замглавы Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгию Вахтангашвили, осужденному за служебную халатность по делу о гибели Мариты Мепаришвили в парке Ваке, заменили домашним арестом. Парк Ваке является одним из самых посещаемым и любимых мест отдыха жителей и гостей Тбилиси. Его открыли в 1946 году на территории пустыря. Сначала парк назывался парком Победы. В 1981 году здесь был построен комплекс мемориала Славы. В парке стоит памятник Неизвестному солдату, а наверху, над каскадом, – статуя Победы 28-метровой высоты. Автором проекта является Зураб Церетели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, каха каладзе, парк ваке
новости, грузия, общество, тбилиси, каха каладзе, парк ваке
Ремонт фонтанов начался в тбилисском парке Ваке
Все работы полностью завершатся весной 2027 года, обещают в мэрии
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к ремонту фонтанов и каскада в центральном парке столицы – Ваке, сообщил градоначальник Каха Каладзе .
Первый этап будет включать в себя соответствующие исследования и разработку рабочего проекта. Работы полностью завершатся весной 2027 года.
"В рамках работ существующие фонтаны и каскад будут восстановлены до первоначального вида с использованием тех же материалов", – заявил Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.
По словам мэра Тбилиси, проект включает в себя инструкции и рекомендации по эксплуатации объекта.
"Проектные работы включают в себя детальный анализ состояния существующих фонтанов и каскадов, а также инженерно-геологические изыскания", – отметил Каладзе.
Единственной компанией, подавшей заявку на объявленный мэрией тендер, оказалась компания "Дагма", которая предложила выполнить работы за 31,9 миллиона лари.
По словам мэра, обязательным условием для участия компании в тендере было наличие у нее или нанятого ею сотрудника опыта в обустройстве/реконструкции и проектировании фонтанов на территории государств-членов Европейского союза (в соответствии со стандартом EN50110-1) по состоянию на 1 января 2020 года.
"Считаю, что, учитывая пережитую нами трагедию, привлечение европейских специалистов к этому проекту важно", – отметил Каладзе.
Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. Марита Мепаришвили скончалась в больнице.
По делу были задержаны девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.
Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, был приговорен к трем годам лишения свободы.
Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе, обвиняемый в поощрении изготовления поддельного официального документа, был приговорен к трем годам тюрьмы.
Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу.
Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, получил три года тюрьмы.
Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Гобеджишвили, Георгий, получил четыре года тюрьмы, а второй, Валерий, признан невиновным.
Трехлетнее заключение замглавы Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгию Вахтангашвили, осужденному за служебную халатность по делу о гибели Мариты Мепаришвили в парке Ваке, заменили домашним арестом.
Парк Ваке является одним из самых посещаемым и любимых мест отдыха жителей и гостей Тбилиси. Его открыли в 1946 году на территории пустыря.
Сначала парк назывался парком Победы. В 1981 году здесь был построен комплекс мемориала Славы. В парке стоит памятник Неизвестному солдату, а наверху, над каскадом, – статуя Победы 28-метровой высоты. Автором проекта является Зураб Церетели.