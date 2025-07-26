https://sputnik-georgia.ru/20250726/vazhnye-vizity-otvet-es-i-priblizhayuschiesya-vybory--gruziya-za-nedelyu-294297519.html

Важные визиты, ответ ЕС и приближающиеся выборы – Грузия за неделю

Важные визиты, ответ ЕС и приближающиеся выборы – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства 26.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-26T19:19+0400

2025-07-26T19:19+0400

2025-07-26T19:19+0400

грузия

политика

обзоры

казахстан

сша

азербайджан

дональд трамп

мариам квривишвили

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1a/294294177_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_f483ef73653aae976c6be6943654d2be.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важные визиты Уходящая неделя, в первую очередь, запомнилась визитом главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию. Основной темой его приезда стали экономическое сотрудничество и совместные проекты Грузии, Турции и Азербайджана, в том числе: нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, Южный газовый коридор, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и др. Грузия и Азербайджан: отношения вышли на уровень глобального значения>>>Кроме того, Азербайджан поднял тему еще одного международного проекта, который связан с Евросоюзом, – прокладка электрокабеля через Черное море, отметив, что еще две страны, Узбекистан и Казахстан, готовы присоединиться к проекту. А пока глава МИД Азербайджана говорил о возможных партнерах в Грузии, грузинский министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили обсуждала расширение партнерства уже на местах. Грузия и Казахстан обсудили развитие транспортных связей и Среднего коридора>>>На этой неделе она побывала в Казахстане и Узбекистане, где обсудила торговые отношения между странами и вопрос присоединения этих стран к различным международным проектам. Новая волна критики ЕС Между тем отношения с Евросоюзом у Грузии остаются все такими же напряженными. На этой неделе спикер ЕС открыто осудил "дезинформацию и безосновательные обвинения" со стороны грузинских властей в отношении роли ЕС в Грузии. Он подчеркнул, что "подрыв отношений между ЕС и Грузией посредством конспирологических теорий в российском стиле и вызывающих разногласия нарративов нужен только тем, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии". При этом власти Грузии в ответ продолжают обвинять европейскую бюрократию в преследовании цели свержения действующей власти в Грузии и в том, что Европа намерена втянуть в Грузию в конфликт на Украине. Значимым стало и заявление на этой неделе Патриархии Грузии: там сказали, что рекомендации ЕС "сегодня явно демонстрируют противоречие между, с одной стороны, поддержкой семейных традиций и защитой подростков от ЛГБТ*-пропаганды и, с другой, – перспективой стремления страны к Европе, что вызывает разочарование у значительной части населения Грузии". Патриархия заявила, что в свое время законы, касающиеся семейных ценностей и защиты молодежи от пропаганды нетрадиционного образа жизни, были полностью разделены верующим обществом и служат лишь для укрепления здорового общественного уклада. Новый виток в отношениях с США На этой неделе посол Грузии в США Тамар Талиашвили вручила президенту США Дональду Трампу верительные грамоты и послание от грузинского правительства. Она еще раз озвучила американскому лидеру, что власти Грузии готовы открыть новую страницу в отношениях, и она будет основана на взаимной выгоде. После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при Байдене. Выборы приближаются Тем временем с приближением начала официальной предвыборной кампании тема кандидатов и расклада политических сил становится все более актуальной. На этой неделе стало известно, что нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе будет баллотироваться в столице на третий срок. С кем он будет бороться за кресло градоначальника, пока неизвестно. При этом в оппозиции окончательно сформировалось два фланга – участвующих и не участвующих в выборах в органы местной власти. Однако те, кто заявил об участии, пока все еще ведут переговоры на тему, кто же станет их кандидатами в 64 городах и районах. А в правящей партии уже заявили, что их поддержка по стране составляет около 54% и это еще не предел, так как предвыборная кампания только начинается. Между тем Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2025 года составили около 2 миллиардов долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первые два квартала 2025 года выросли на 2,7 %. Наибольшую сумму за указанный период потратили визитеры из РФ. В пятерке стран по тратам также граждане ЕС, Израиля, Турции и Азербайджана. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казахстан

сша

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

грузия, политика, обзоры, казахстан, сша, азербайджан, дональд трамп, мариам квривишвили, каха каладзе