Важные визиты, ответ ЕС и приближающиеся выборы – Грузия за неделю
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaПосол Грузии Тамар Талиашвили передала Трампу послание от правительства страны
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события для Грузии – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства
Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.
Важные визиты
Уходящая неделя, в первую очередь, запомнилась визитом главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.
Основной темой его приезда стали экономическое сотрудничество и совместные проекты Грузии, Турции и Азербайджана, в том числе: нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, Южный газовый коридор, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и др.
Кроме того, Азербайджан поднял тему еще одного международного проекта, который связан с Евросоюзом, – прокладка электрокабеля через Черное море, отметив, что еще две страны, Узбекистан и Казахстан, готовы присоединиться к проекту.
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлавы МИД Грузии и Азербайджана Мака Бочоришвили и Джейхун Байрамов
Главы МИД Грузии и Азербайджана Мака Бочоришвили и Джейхун Байрамов
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
А пока глава МИД Азербайджана говорил о возможных партнерах в Грузии, грузинский министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили обсуждала расширение партнерства уже на местах.
На этой неделе она побывала в Казахстане и Узбекистане, где обсудила торговые отношения между странами и вопрос присоединения этих стран к различным международным проектам.
Новая волна критики ЕС
Между тем отношения с Евросоюзом у Грузии остаются все такими же напряженными. На этой неделе спикер ЕС открыто осудил "дезинформацию и безосновательные обвинения" со стороны грузинских властей в отношении роли ЕС в Грузии.
"Недавние заявления, ложно утверждающие, что ЕС стремится дестабилизировать Грузию, втянуть ее в войну или навязать так называемые "нетрадиционные ценности", представляют собой преднамеренную попытку ввести общественность в заблуждение", – отметил спикер.
Он подчеркнул, что "подрыв отношений между ЕС и Грузией посредством конспирологических теорий в российском стиле и вызывающих разногласия нарративов нужен только тем, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии".
При этом власти Грузии в ответ продолжают обвинять европейскую бюрократию в преследовании цели свержения действующей власти в Грузии и в том, что Европа намерена втянуть в Грузию в конфликт на Украине.
© photo: Sputnik / StringerТеплый тбилисский декабрь. Патриархия Грузии
Теплый тбилисский декабрь. Патриархия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Значимым стало и заявление на этой неделе Патриархии Грузии: там сказали, что рекомендации ЕС "сегодня явно демонстрируют противоречие между, с одной стороны, поддержкой семейных традиций и защитой подростков от ЛГБТ*-пропаганды и, с другой, – перспективой стремления страны к Европе, что вызывает разочарование у значительной части населения Грузии".
Патриархия заявила, что в свое время законы, касающиеся семейных ценностей и защиты молодежи от пропаганды нетрадиционного образа жизни, были полностью разделены верующим обществом и служат лишь для укрепления здорового общественного уклада.
Новый виток в отношениях с США
На этой неделе посол Грузии в США Тамар Талиашвили вручила президенту США Дональду Трампу верительные грамоты и послание от грузинского правительства. Она еще раз озвучила американскому лидеру, что власти Грузии готовы открыть новую страницу в отношениях, и она будет основана на взаимной выгоде.
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaПосол Грузии Тамар Талиашвили передала Трампу послание от правительства страны
Посол Грузии Тамар Талиашвили передала Трампу послание от правительства страны
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы.
Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при Байдене.
Выборы приближаются
Тем временем с приближением начала официальной предвыборной кампании тема кандидатов и расклада политических сил становится все более актуальной.
На этой неделе стало известно, что нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе будет баллотироваться в столице на третий срок. С кем он будет бороться за кресло градоначальника, пока неизвестно.
При этом в оппозиции окончательно сформировалось два фланга – участвующих и не участвующих в выборах в органы местной власти. Однако те, кто заявил об участии, пока все еще ведут переговоры на тему, кто же станет их кандидатами в 64 городах и районах.
А в правящей партии уже заявили, что их поддержка по стране составляет около 54% и это еще не предел, так как предвыборная кампания только начинается.
Между тем
Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2025 года составили около 2 миллиардов долларов.
© photo: Sputnik / StringerСемья туристов с Ближнего Востока в столице Грузии
Семья туристов с Ближнего Востока в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за первые два квартала 2025 года выросли на 2,7 %. Наибольшую сумму за указанный период потратили визитеры из РФ. В пятерке стран по тратам также граждане ЕС, Израиля, Турции и Азербайджана.
* Экстремистская организация, запрещенная в России