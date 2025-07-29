https://sputnik-georgia.ru/20250729/pyat-malykh-solnechnykh-elektrostantsiy-vpervye-budut-vklyucheny-v-edinuyu-energosistemu-gruzii-294334057.html

Пять малых солнечных электростанций впервые будут включены в единую энергосистему Грузии

Пять малых солнечных электростанций впервые будут включены в единую энергосистему Грузии

Sputnik Грузия

Оптимальное использование возобновляемых источников энергии является одним из важных приоритетов правительства Грузии 29.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-29T23:24+0400

2025-07-29T23:24+0400

2025-07-29T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Пять солнечных электростанций общей мощностью 10 МВт впервые подключат к единой энергосистеме Грузии, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития. "Грузинская государственная электросистема" впервые интегрирует солнечную энергию в общую сеть электропередачи, в которую на данный момент электроэнергию вырабатывают ГЭС, теплостанции и единственная ветряная станция "Картли". По его словам, на фоне глобальных вызовов энергетическая самодостаточность и энергетическая независимость приобретают еще большее значение. "Оптимальное использование возобновляемых источников энергии является одним из важных приоритетов правительства Грузии", – отметил Сохадзе. Для реализации проекта "Грузинская государственная электросистема" уже завершила установку современных ячеек напряжением 6/10 кВ на пяти своих подстанциях в регионе Кахети ("Джугаани 110", "Хирса 110", "Гамарджвеба 110", "Кистаури 35" и "Кеди 35"). В настоящее время ведется строительство ветряных станций общей мощностью 125 МВт (общий объем инвестиций – 195 млн долларов), постепенный ввод которых в эксплуатацию позволит существенно укрепить энергосистему страны в ближайшие годы. Также уже завершено технико-экономическое исследование проектов примерно на 200 мегаватт (общий объем инвестиций – около 240 млн долларов), и рассматривается вопрос о переводе соответствующих проектов в стадию строительства. Что касается солнечных электростанций, то помимо нетто-станций, в завершающей стадии находится строительство объектов мощностью до 10 МВт. Проект реализуется при участии местных банков, общий объем инвестиций составляет 4,75 млн долларов. По проектам общей мощностью около 150 МВт (инвестиции – 88,45 млн долларов ) технико-экономическое обоснование также завершено и рассматривается их перевод в фазу строительства. Ветряную станцию хотят построить на западе Грузии >>Кроме того, Сохадзе особо подчеркнул важность проекта Черноморского энергокабеля, который в ближайшие годы соединит энергетические рынки Грузии и Европы. Благодаря этому проекту станет возможным прямой экспорт местной зеленой энергии на европейский рынок. Это, в свою очередь, создаст реальные перспективы для Грузии не только обеспечить собственную энергетическую безопасность за счет развития возобновляемых источников, но и внести вклад в укрепление энергетической безопасности Европы. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов. В Грузии упростили процедуры инвестирования в возобновляемые источники энергии>>>Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, солнечная электростанция