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Ветряную станцию хотят построить на западе Грузии
Ветряную станцию хотят построить на западе Грузии
Sputnik Грузия
Новую ветряную станцию из 7 ветряных турбин мощностью 7,5 МВт каждая построит компания Diemen Wind, сообщает СМИ 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T09:01+0400
2025-06-19T09:01+0400
2025-06-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Ветряную электростанцию мощностью 50 МВт планируется построить недалеко от села Нахширгеле в муниципалитете Терджола (регион Имерети), сообщается на сайте медиаплатформы BMG. В Грузии с 2016 года функционирует единственная ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия). Ее мощность – 20 МВт. Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии>>>Новую ветряную станцию из 7 ветряных турбин мощностью 7,5 МВт каждая построит компания Diemen Wind. Ветроэлектростанции будут оснащены ветрогенераторами модели Goldwind (GW182). Ветрогенератор начинает движение, когда скорость ветра превышает 2,5 метра в секунду, и останавливается в целях безопасности, когда скорость ветра превышает 24 метра в секунду. Соответственно, ветрогенератор работает на скоростях от 2,5 до 24 метров в секунду. Развитие энергетики Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В Грузии упростили процедуры инвестирования в возобновляемые источники энергии>>>В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года планируется привлечь инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Планируется постройка объектов зеленой энергетики в Грузии >>В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – это на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, имерети, терджола, ветряная электростанция
новости, грузия, экономика, имерети, терджола, ветряная электростанция
Ветряную станцию хотят построить на западе Грузии
Новую ветряную станцию из 7 ветряных турбин мощностью 7,5 МВт каждая построит компания Diemen Wind, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik.
Ветряную электростанцию мощностью 50 МВт планируется построить недалеко от села Нахширгеле в муниципалитете Терджола (регион Имерети), сообщается на сайте медиаплатформы BMG
.
В Грузии с 2016 года функционирует единственная ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия). Ее мощность – 20 МВт.
Новую ветряную станцию из 7 ветряных турбин мощностью 7,5 МВт каждая построит компания Diemen Wind. Ветроэлектростанции будут оснащены ветрогенераторами модели Goldwind (GW182).
Ветрогенератор начинает движение, когда скорость ветра превышает 2,5 метра в секунду, и останавливается в целях безопасности, когда скорость ветра превышает 24 метра в секунду. Соответственно, ветрогенератор работает на скоростях от 2,5 до 24 метров в секунду.
Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии.
Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.
В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года планируется привлечь инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.
Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия.
По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.
В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – это на 1,1% меньше, чем в 2023 году.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.