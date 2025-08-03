https://sputnik-georgia.ru/20250803/tragediya-v-shovi-ne-dolzhna-povtoritsya---premer-gruzii-294388102.html

Трагедия в Шови не должна повториться - премьер Грузии

Трагедия в Шови не должна повториться - премьер Грузии

Sputnik Грузия

В Шови будет организован мемориал в память о погибших во время трагедии, заявил премьер 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T17:45+0400

2025-08-03T17:45+0400

2025-08-03T17:45+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Власти Грузии совместно со швейцарской компанией проводят исследования по всей стране, чтобы предотвратить трагедию подобную сходу смертоносного оползня в Шови, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Власти Грузии серьезно занялись вопросом раннего предупреждения стихийных бедствий после 2023 года, когда на горном курорте в Шови 3 августа в результате схода оползня погибли 33 человека. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети. По словам премьера, в Шови будет организован мемориал в память о погибших во время трагедии. Отделочные работы завершатся через полтора месяца, а строительство храма начнется в ближайшее время. "Это важно для всех, особенно для членов семей погибших, которые очень часто приезжают на место трагедии. Важно, чтобы этот храм был построен в Шови, в том числе и для того, чтобы мы могли таким образом почтить память погибших", – сказал Кобахидзе. Трагедия в Шови Сообщение об оползнево-селевых процессах на территории курорта Шови поступило в Центр управления общественной безопасностью "112" 3 августа в 15:07. За несколько минут селевые потоки и земля полностью покрыли часть курорта. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Через полчаса после поступления сообщения первая группа спасателей уже была на месте. В ожидании спасателей гости и жители курорта выбирались своими силами. На месте трагедии в Шови построят храм – премьер Грузии >>Прибывшие на место спасатели сразу приступили к работе и в результате им удалось обнаружить и перевезти в безопасное место 210 человек. Однако добраться непосредственно к месту трагедии оказалось невозможно. В радиусе нескольких километров все было покрыто илом и грязью. Стали поступать сообщения о пропавших без вести. Смертоносный оползень в Шови: объявлен конкурс на эскиз мемориала >>Уже к вечеру 3 августа на месте работали 400 спасателей с кинологами и дронами. На следующий день к ним присоединились военные. Поиски пропавших без вести и расчистка курорта продолжались до октября. Всего удалось обнаружить 32 тела, тело 33-й жертвы трагедии так и не нашли. Среди погибших одна иностранка – гражданка РФ, которая во время трагедии отдыхала на курорте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, шови