https://sputnik-georgia.ru/20250805/rezhimu-natsdvizheniya-dolzhna-byt-dana-pravovaya-otsenka--premer-gruzii-294430288.html

Режиму "Нацдвижения" должна быть дана правовая оценка – премьер Грузии

Режиму "Нацдвижения" должна быть дана правовая оценка – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Итоговый документ заключения Временной следственной комиссии парламента, которая работала с февраля по август, будет обнародован 1 сентября 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T18:41+0400

2025-08-05T18:41+0400

2025-08-05T18:55+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

тея цулукиани

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главная цель парламентской комиссии – это оценка деятельности партии "Единое национальное движение" в период ее правления, а также анализ действий оппозиционных партий за последние годы.Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани>>В сентябре обнародуют заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию преступлений, совершенных политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 гг., а также действий бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. Итоговый документ заключения комиссии, которая работала с февраля по август 2025 года, будет обнародован 1 сентября. Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, заключение будет содержать информацию о пытках и бесчеловечном отношении в тюрьмах Грузии до 2012 года. Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат>>Кроме того, заключение посвящено убийствам и насилию, совершенным представителями власти с 2004 по 2012 годы, нарушениям прав собственности, бизнес-рэкету, террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав, нарушению неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа. В заключении также есть главы, посвященные августовской войне 2008 года, военной пропаганде и попыткам изменить конституционный строй путем насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, единое национальное движение