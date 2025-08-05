https://sputnik-georgia.ru/20250805/rezhimu-natsdvizheniya-dolzhna-byt-dana-pravovaya-otsenka--premer-gruzii-294430288.html
Режиму "Нацдвижения" должна быть дана правовая оценка – премьер Грузии
Режиму "Нацдвижения" должна быть дана правовая оценка – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Итоговый документ заключения Временной следственной комиссии парламента, которая работала с февраля по август, будет обнародован 1 сентября 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T18:41+0400
2025-08-05T18:41+0400
2025-08-05T18:55+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
тея цулукиани
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главная цель парламентской комиссии – это оценка деятельности партии "Единое национальное движение" в период ее правления, а также анализ действий оппозиционных партий за последние годы.Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани>>В сентябре обнародуют заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию преступлений, совершенных политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 гг., а также действий бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. Итоговый документ заключения комиссии, которая работала с февраля по август 2025 года, будет обнародован 1 сентября. Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, заключение будет содержать информацию о пытках и бесчеловечном отношении в тюрьмах Грузии до 2012 года. Заключение следственной комиссии будет историческим – депутат>>Кроме того, заключение посвящено убийствам и насилию, совершенным представителями власти с 2004 по 2012 годы, нарушениям прав собственности, бизнес-рэкету, террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав, нарушению неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа. В заключении также есть главы, посвященные августовской войне 2008 года, военной пропаганде и попыткам изменить конституционный строй путем насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_117:0:1938:1366_1920x0_80_0_0_4b24a06ed6bb67f351715d4202131d8d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, единое национальное движение
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тея цулукиани, единое национальное движение
Режиму "Нацдвижения" должна быть дана правовая оценка – премьер Грузии
18:41 05.08.2025 (обновлено: 18:55 05.08.2025)
Итоговый документ заключения Временной следственной комиссии парламента, которая работала с февраля по август, будет обнародован 1 сентября
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главная цель парламентской комиссии – это оценка деятельности партии "Единое национальное движение" в период ее правления, а также анализ действий оппозиционных партий за последние годы.
В сентябре обнародуют заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию преступлений, совершенных политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 гг., а также действий бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию.
"Необходимо дать оценку режиму ("Нацдвижения" – ред.) – это главная задача, стоящая перед следственной комиссией. А также тому, чем занимались конкретные политические силы и люди за последние 12-13 лет, когда они уже представляли оппозицию. Всему должна быть дана правовая оценка", – сказал Кобахидзе.
Итоговый документ заключения комиссии, которая работала с февраля по август 2025 года, будет обнародован 1 сентября.
Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, заключение будет содержать информацию о пытках и бесчеловечном отношении в тюрьмах Грузии до 2012 года.
Кроме того, заключение посвящено убийствам и насилию, совершенным представителями власти с 2004 по 2012 годы, нарушениям прав собственности, бизнес-рэкету, террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав, нарушению неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа.
В заключении также есть главы, посвященные августовской войне 2008 года, военной пропаганде и попыткам изменить конституционный строй путем насилия.