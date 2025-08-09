https://sputnik-georgia.ru/20250809/gromkiy-prigovor-diplomaticheskiy-skandal-i-start-predvybornoy-gonki--gruziya-za-nedelyu-294479683.html

Громкий приговор, "дипломатический" скандал и старт предвыборной гонки – Грузия за неделю

Громкий приговор, "дипломатический" скандал и старт предвыборной гонки – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

09.08.2025

Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Приговор по резонансному делу Батумский городской суд вынес на этой неделе приговор по одному из самых резонансных дел в Грузии. Оно касалось обвинения основательницы оппозиционных изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели в нападении на сотрудника полиции. На суде стороне обвинения так и не удалось доказать, что пощечина, которую Амаглобели дала на то время главе полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, была нападением на полицейского. Статья была переквалифицировано на "сопротивление полиции" и Амаглобели получила два года тюрьмы (изначально ей грозило от 4 до 7 лет лишения свободы). Реакция на приговор Мзии Амаглобели: власти Грузии обвиняют дипломатов в давлении на суд>>>Сразу после приговора диппредставительства 24 стран, среди которых страны ЕС, Канада и Великобритания, назвали приговор грузинского "непропорциональным" и "политизированным". По их мнению, дело Амаглобели является примером "растущего запугивания, безнаказанного насилия и судебного преследования журналистов в Грузии". В ответ на это власти Грузии обвинили дипломатов во вмешательстве в правосудие, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что если бы не дипломаты и НПО, Амаглобели признала бы вину и была бы на свободе по процессуальной сделке. Дипломатический скандал с недвижимостью На этой неделе в Грузии разразился новый скандал, связанный с послом Германии в Грузии Петером Фишером, которого ранее власти Грузии не раз обвиняли в политической предвзятости. Как оказалось, Фишер снимает недвижимость у супруги лидера оппозиционной партии "Сильная Грузия – Лело" Мамуки Хазарадзе и теперь Служба доходов изучает возможное уклонение от налоговых обязательств при предполагаемой сдаче в аренду недвижимости, принадлежащей семье Мамуки Хазарадзе. Кроме того, Антикоррупционное бюро Грузии начало проверку имущественной декларации бывшего депутата парламента, лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе с целью установления достоверности представленной в документе информации и ее соответствия законодательству Грузии. Сам политик утверждает, что договор был заключен и зарегистрирован в полном соответствии с законодательством. Разоблачение готовится Временная следственная парламентская комиссия завершила свою работу и теперь готовится к обнародованию в сентябре своего заключения. Комиссия расследовала преступления чиновников и лидеров партий в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 гг., а также действий бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, заключение будет содержать информацию о пытках и бесчеловечном отношении в тюрьмах Грузии до 2012 года. Кроме того, заключение посвящено убийствам и насилию, совершенным представителями власти с 2004 по 2012 годы, нарушениям прав собственности, бизнес-рэкету, террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав, нарушению неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа. В заключении также есть главы, посвященные августовской войне 2008 года, военной пропаганде и попыткам изменить конституционный строй путем насилия. После обнародования заключения комиссии правящая партия намерена обратиться в прокуратуру и в Конституционный суд для упразднения ряда политических сил, фигурирующих в заключении. Предвыборная гонка стартовала На этой неделе официально стартовала избирательная компания перед выборами в органы местной власти, которые пройдут 4 октября. Начало предвыборной гонки показало, что выборы пройдут без бойкота оппозиции. Регистрацию в ЦИК прошли 17 партий, в том числе "Лело", партия "За Грузию", "Гирчи" и "Альянс патриотов Грузии". Выборы в Грузии 2025: список участников расширился>>>У партий будет месяц, чтобы окончательно определиться с кандидатами в мэры 64 городов и представить списки кандидатов в депутаты 64 совещательных органов – сакребуло. В каждом из сакребуло от 15 до 50 мест и часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть голосованием в районах – по мажоритарной системе. Эксперты предполагают, что далеко не у всех партий хватит ресурсов представить стольких кандидатов и основным плацдармом борьбы между властью и оппозицией станут крупные города. Печальное известие Классик грузинского и советского кинематографа, режиссер Эльдар Шенгелая скончался в возрасте 92 лет и был похоронен на Дидубийском пантеоне. Известность пришла к Шенгелая после фильма "Необыкновенная выставка" в 1969 году. Среди известных фильмов Эльдара Шенгелая также: "Легенда о ледяном сердце", "Снежная сказка", "Белый караван", "Микела" (новелла из киноальманаха "Листы прошлого"), "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Голубые горы, или Неправдоподобная история", "Экспресс-информация", "Кресло". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

