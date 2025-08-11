https://sputnik-georgia.ru/20250811/putin-i-tramp-chego-zhdat-ot-vstrechi-na-alyaske-294492713.html

Путин и Трамп: чего ждать от встречи на Аляске

Путин и Трамп: чего ждать от встречи на Аляске

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили о... 11.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-11T14:30+0400

2025-08-11T14:30+0400

2025-08-11T14:43+0400

аналитика

россия

грузия

политика

колумнисты

грузино-российские отношения

ильхам алиев

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0d/249694766_0:136:3013:1830_1920x0_80_0_0_0595895b4bdb9c084d4cf2693b2ae431.jpg

Цепочка судьбоносных встреч началась 8 августа в Вашингтоне: Трамп с нескрываемым удовольствием выступил примирителем Алиева и Пашиняна. Армения и Азербайджан вроде бы перешли в фазу мира. Сейчас все ждут, будет ли переименован Сюникский коридор в Коридор Трампа… Но тут же мировая общественность получает новость о готовящейся встрече двух самых главных игроков мировой политики. И предполагаемая встреча Трампа и Путина не может быть предсказуемой: все ждут, какой результат она даст. Если друг оказался вдруг… Союзник познается в беде. У России сегодня непростые дни, а Армения и Азербайджан союзниками России, увы, не являются. Армения отвернулась от России потому, что она, якобы, не защитила от Азербайджана Карабах и даже Лачинский коридор. Азербайджан, как это ни парадоксально, отвернулся от России по тем же причинам – невмешательство России в последнюю фазу Карабахской войны и уход российских миротворцев из Лачинского коридора в Баку расценили по-своему. Алиев и Пашинян резко "переобулись" и решили искать "сильного покровителя и посредника" в лице США. И уже все забыли "мелочи": что, вмешайся Россия во "Вторую карабахскую войну", Азербайджан не победил бы, а более того, даже не начал бы 44-дневную военную операцию, не имея соответствующей информации. Никто сегодня не вспоминает, что Путин предложил Пашиняну помощь России как посредника, и Армения могла заключить мир с Азербайджаном на куда более выгодных условиях, но Пашинян отказался, мол, "мы сами с усами". Не принято также заявлять, что Армения за 35 лет не присоединила к себе "Арцах" и даже не признала его независимость, как это сделали самопровозглашенные Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, а значит, НКР всегда оставалась международно признанной, в том числе – Арменией, территорией Азербайджана. Это происходит потому, что сегодня разбираться и озвучивать непопулярную правду немодно – сегодня все решает эффектный пиар, сегодня второе предложение уже никто не читает – только заглавия! Сегодня модно разрубать, а не развязывать узлы многолетних конфликтов, принимать волевые эффектные решения за один день, не задумываясь о предыстории и последствиях – это и есть новый политический стиль Трампа. А что может быть эффектнее, когда талантливый шоумен Трамп "легким движением" руки, в преддверии встречи с Путиным, заполучил Южный Кавказ, разом отодвинув Францию и Великобританию? Они, кстати, уже не надеются найти общий язык с притесняющим Евросоюз Трампом и наводят мосты к вице-президенту Вэнсу – вероятному будущему президенту США. Неплохой козырь перед "торгом" с Путиным об условиях мира с Украиной, не так ли? Этот мир очень нужен России – не меньше, чем Трампу и Украине, но не потому, чтобы Трамп стал дважды лауреатом Нобелевской премии за мир между Россией и Украиной (первая у него уже "в кармане" за мир между Арменией и Азербайджаном), а потому, что ничего приятного в бомбежках российских городов нет. Бизнес-формула Трампа – "Европа покупает у Америки оружие и передает его Украине" – может работать долго и для России перемалывать затем всю эту помощь на полях войны будет нелегко. Что ищут на Аляске два президента? Так кто же найдет "золото" на Аляске – Трамп, Путин или оба вместе? Путину хорошо известно, что золото на Аляске нашли лишь после того, как Россия продала ее Америке в 1867 году за 7,2 млн долларов золотом (примерно $150 млн по нынешнему курсу), поэтому он не согласится, чтобы в выигрыше опять остались только Штаты. В то же время Путин понимает, что достичь всех ранее заявленных целей спецоперации (полная денационализация и демилитаризация Украины) сегодня будет непросто. Любые компромиссы России будут иметь тактический характер: Путин – русский, для которого границы России нигде не кончаются, взгляд которого привык к бескрайним просторам России, поэтому перемирием с Украиной ничего не заканчивается. В отличие от Путина, смотрящего на будущее славян, русских и украинцев, в перспективе, Трамп живет каждым конкретным днем, ему нужно все, везде и сразу – Гренландия, Канада, Зангезурский коридор, значения не имеет. Как "золотоискателю", то бишь бизнесмену, ему хорошо известно, что сначала надо "застолбить" как можно больший "участок", чтобы получить в результате солидный "куш", который можно "пощупать руками". Сегодня простая как доллар политика Трампа, надо признать, работает эффективно… И то, что Армения по сей день пользуется всеми ЕАЭ-совскими бонусами, в том числе льготной ценой на российский газ, находится в контексте этой политики, в результате которой США, стоявшие в последнее время на Южном Кавказе "на одной ноге", сегодня твердо встали на обе ноги и желаемы во всех трех южно-кавказских республиках. Наконец-то затраты США на строительство самого большого в мире посольства в Ереване себя оправдали, Армения надеется, что ей разрешат пользоваться Коридором Трампа наравне с Азербайджаном, а также пересекать его – пользоваться погранпереходом на армяно-иранской границе. США для Армении – гарант, что Азербайджан не оккупирует всю Сюникскую область, которую считает исторической территорией Азербайджана – Зангезуром. А США получат что-то более ощутимое, чем лавры миротворца, контролируя не связанный с Россией и Грузией Коридор Трампа, США обуздают амбиции Азербайджана по поставкам в Европу энергоносителей. Задача США – вынудить страны ЕС покупать американские энергоносители, как единственно доступные в условиях антироссийских экономических санкций, поэтому США не потерпят конкурентов в лице Азербайджана, а также его партнеров по Каспию. Как говорит продающая лотерейные билеты в "Бриллиантовой руке": "Кто не возьмет – отключим газ". США недавно доказали – каким богатым инструментарием влияния на покупателя –ЕС– они обладают (15%-ные пошлины, закупка у США оружия для Украины, увеличения взносов в НАТО и др.). Теперь вдобавок они получили косвенный инструмент влияния и на продавца – Азербайджан – в виде контроля над переименованным в "Маршрут Трампа ради мира и процветания" (TRIPP) Сюникский – Мегринский –Зангезурский коридор. Если вы меня спросите, был ли для России подобный поворот событий неприятным сюрпризом? Получается, что Минская группа ОБСЕ 30 лет работала-работала, а Трамп "пришел, увидел, победил". Немножко обидно, как Вы считаете? А теперь уже поговаривают о выводе российской военной базы из Гюмри – не больше и не меньше, чем гаранта существования Армении в течении последних трех десятилетий. Отвечу: понятия "неприятный" и "обидно" к Большой политике не относятся. Думаю, что Россия знала, откуда "дует ветер", вот почему президент Азербайджана не прилетел в Москву 9 мая, вот что явилось истинной причиной закрытия "Русского дома", а не сбитый азербайджанский лайнер и задержание криминалов – этнических азербайджанцев в Москве. Попыткой "разогнать тучи" между Москвой и Баку стал визит в Баку Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который наградил 1-го вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву орденом Святой равноапостольной княгини Ольги II степени "за многочисленные заслуги в укреплении дружбы между Азербайджаном и Россией, за помощь РПЦ в Азербайджане и за особое участие в жизни города Астрахани". Попытка оказалось безрезультатной, а недавно в Азербайджане демонтировали памятник Айвазовскому, объяснив это "борьбой с армянским сепаратизмом"... Что ждать Грузии от армяно-азербайджанских перемен? Экономически, уверен, ничего не изменится, у Грузии по-прежнему огромный потенциал. Составит ли "Маршрут Трампа" конкуренцию другому коридору – грузинскому? Как мне кажется, бояться конкуренции Грузии в обозримом будущем не стоит. Потому что и "Срединный коридор" (ТТМ), и ж/д "Карс-Ахалкалаки-Баку", и "Один пояс – один путь" – все эти действующие магистрали проходят через Грузию, уже ничего не говорю про магистральные трубопроводы из Азербайджана в Турцию и Европу транзитом через Грузию. Что касается политики между соседями, тут все очевидно. Считаю, что у Грузии главные проблемы сегодня не внешние, а внутренние, потому что Трамп остановил USAID и деятельность других организаций, осуществляющих бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Грузии под вывеской "международного развития" и продвижения "демократических ценностей". Это социальные вопросы, эмиграция, инфляция и оппозиция, которая постоянно устраивает госперевороты с целью захватить власть. Того же требуют Евросоюз и Великобритания, поэтому власти Грузии – правящая партия "Грузинская мечта" – "догола" обличили деструктивную политику руководителей евроструктур, европарламентариев, европейского дипкорпуса в Грузии, руководителей стран ЕС и иже с ними группу американских конгрессменов, создавших "MEGOBARI Act" (суть – план колонизации Грузии). Что касается США, приостановивших при Байдене стратегическое партнерство с Грузией, то Трамп вскоре после вступления в полномочия:1) отозвал посла США в Грузии, классического представителя американского Deep State;2) благосклонно вручил агреман новому послу Грузии в США. Кроме того, премьер-министр Грузии написал Трампу письмо, в котором поставил в известность о желании власти Грузии возобновить стратегического партнерство с США и о лживой пропаганде оппозиции, якобы "Грузинская мечта" взяла курс на Москву. Поэтому в Грузии с нетерпением ждут нового посла США и ответных действий Вашингтона. Жаль, что у власти Грузии нет идеологов и PR-технологов, иначе в ответ на "черный пиар" радикальной оппозиции, мол, грузинская власть, в отличие от Армении и Азербайджана, идет пророссийским курсом! – растиражировала бы простой мессидж, что это проамериканская политика, новая политика Трампа, а не политика Москвы. "Трамп каждый день старается прекратить войну на Украине и установить мир с Россией, то же самое делает власть Грузии, при которой Грузия не воевала ни дня, которая установила мир с Россией и приемлет только мирное решение своих территориальных проблем! А это значит, что внешняя политика официального Вашингтона и Тбилиси сегодня совпадают. Ей противоречит политика т. н. глобальной партии войны – вышеперечисленных европейцев и американцев и их иностранных агентов в Грузии, радикальной оппозиции и неправительственного сектора, призывающих к войне с Россией "до победного конца" и в Грузии, и на Украине. Об урегулировании грузино-российских отношений можно забыть? Если урегулировать отношения с Россией хотят США, то каким образом восстановление грузино-американских отношений может стать препятствием к диалогу между Москвой и Тбилиси? И наоборот, ровные отношения с Россией никоим образом не противоречат партнерству Грузии с США. Уже несколько месяцев вы видите, какую напряженную работу проводят Вашингтон и Москва, чтобы решить сложнейшую проблему между Россией и Украиной, по сравнению с которой проблемы между Тбилиси и Сухуми, Тбилиси и Цхинвали – сущий пустяк, даже смешно сравнивать. Во всех случаях политический лидер Грузии Бидзина Иванишвили ждет завершения украинского конфликта, выжидает, какая договоренность будет достигнута между Москвой, Киевом и Вашингтоном. В "Грузинской мечте" нет никого, кто сможет говорить с русскими, кроме самого Иванишвили, но он не может делать все вместо всех. Однако ему известно, кто обладает потенциалом провести подготовительную работу по налаживанию контактов с тем, с кем ему хотелось бы, кто в России принимает решения, как он принимает решения в Грузии. Ему должно быть известно, кто без лишней пиар-шумихи в Фейсбуке, где проходит основная часть жизни грузин, показать быстрый результат и по Сухуми, и по Цхинвали. Но я уже забегаю вперед. Сейчас самое важное – найдут ли "золотое решение", "золотую середину" Трамп и Путин на Аляске, чтобы, как говорят грузины, "Не сжечь ни шашлык, ни шампур".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250206/u-rossii-i-gruzii--obschie-druzya-i-obschie-vragi-292021722.html

https://sputnik-georgia.ru/20250804/gruziya-na-raspute-sobstvennyy-put-ili-chuzhie-stsenarii-294389714.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, россия, грузия, политика, колумнисты, грузино-российские отношения, ильхам алиев, владимир путин