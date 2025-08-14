ЦИК Грузии потратит на выборы мэра и сакребуло Тбилиси 1,6 миллиона лари

https://sputnik-georgia.ru/20250814/tsik-gruzii-potratit-na-vybory-mera-i-sakrebulo-tbilisi-16-milliona-lari-294539048.html

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Траты Центральной избирательной комиссии на проведение выборов в органы местной власти в Тбилиси составят 1,6 миллиона лари, говорится в документах на сайте ЦИК Грузии. Выборы в Тбилиси пройдут 4 октября. На них жители страны изберут мэра столицы и депутатов местного совещательного органа (сакребуло). Согласно документам на сайте ЦИК, только на работу участковых и окружных комиссий, а также на работу вспомогательного и технического персонала траты Центральной избирательной комиссии составят 1 548 549 лари. Для сравнения: на выборы в Батуми планируется потратить 183,6 тысячи лари, в Кутаиси – 171 тысячу лари, в Рустави – 149,8 тысячи лари. Выборы в Грузии 2025: Все, что надо знать о выборах мэров >>Тбилисское сакребуло – самый большой по численности муниципальный совещательный орган в стране. Он состоит из 50 депутатов, из которых 25 депутатов проходят по партийным спискам партий, набравших более 4% голосов жителей города, и 25 – избираются большинством голосов в своих мажоритарных округах. Депутатом сакребуло может быть гражданин Грузии от 21 года, проживший в стране не менее полугода. Что касается мэра Тбилиси, то он избирается путем прямого голосования за кандидатов. Представить кандидата в мэры могут как партий, так и инициативные группы граждан. Кандидат в мэры Тбилиси должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать в Грузии не менее полугода. Он будет считаться избранным, если за него проголосуют более 50% избирателей, пришедших на выборы. В Тбилиси принять участие в голосование могут только граждане Грузии старше 18 лет, которые зарегистрированы в Тбилиси или фактически проживают в этом городе. Абсолютная победа: "Грузинская мечта" готовится к триумфу на местных выборах >>Окончательный список партий, участвующих в выборах в Тбилиси, и кандидатов на пост мэра столицы станет известен 6 сентября. В целом для участия в Грузии в выборах в органы местной власти зарегистрировались 17 партий. Для участия в выборах сакребуло Тбилиси они должны представить партийные списки, в которых будет от 50 до 100 кандидатов в депутаты. Что касается выборов мэра Тбилиси, то на данный момент известно лишь о двух кандидатах на этот пост. Баллотироваться от правящей партии "Грузинская мечта" на пост главы столицы будет действующий мэр Каха Каладзе, а от партии "Консерваторы за Грузию" – Зураб Махарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

