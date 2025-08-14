https://sputnik-georgia.ru/20250814/vybory-v-gruzii-2025-tsik-nachinaet-registratsiyu-partiynykh-spiskov-294526212.html

Выборы в Грузии 2025: ЦИК начинает регистрацию партийных списков

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Партии, участвующие в выборах в органы местного самоуправления, должны представить списки для участия в пропорциональных выборах в местные совещательные органы – сакребуло, 64 районов и городов. Выборы в сакребуло пройдут 4 октября. Для участия в выборах зарегистрировались 17 партий. Выборы в сакребуло проходят в каждом из 64 муниципалитетов отдельно. В каждый сакребуло депутаты избираются как по партийным спискам, так и по мажоритарной системе – голосование за кандидатов в каждом избирательном округе. Таким образом, каждая из партий для участия в выборах по всей стране должна представить от 428 до 2 935 кандидатов в депутаты только в партийных списках. При этом не допускается включение одного и того же лица в разные партийные списки. Помимо пропорциональных списков партии также должны представить своих мажоритарных кандидатов. В каждом сакребуло число мажоритариев разное – от пяти до 25 человек, в зависимости от числа жителей муниципалитета. Участвующая в выборах партия при представлении партийного списка должна приложить заполненное и подписанное каждым кандидатом в члены сакребуло заявление о партийной принадлежности. Грузия готовится к выборам: правящая партия нацелена на полный успех>>>В заявлении о партийной принадлежности вместе с анкетными данными кандидата и датой заполнения заявления должно быть указано, что он является членом той партии, по партийному списку которой он представлен, или является беспартийным. Если кандидат является членом другой партии, зарегистрированной в соответствии с законом Грузии, в заявлении должно быть указано название партии. Кроме того, к партийному списку должны прилагаться заполненная и подписанная каждым кандидатом в члены сакребуло учетная карточка в двух экземплярах, справка об отсутствии лишения права занимать государственную должность, фотокопия удостоверения личности гражданина Грузии и две фотографии. В партийном списке должны быть указаны: фамилия, имя кандидата, дата рождения, пол, адрес, личный номер гражданина Грузии, его место работы, должность. В учетной карточке также указываются все эти данные, а еще доказательство факта проживания в Грузии последние 6 месяцев и согласие принимать участие в выборах. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы 2025: ЦИК Грузии начал масштабный набор в участковые комиссии>>>Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

