Лидеры ЕС заявили о готовности работать над саммитом РФ-США-Украина
По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, сообщается в заявлении
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Европейские лидеры выразили готовность работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над организацией трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы.

В частности, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.

До этого Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии.

Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.

Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
14:30 16.08.2025 (обновлено: 14:49 16.08.2025)
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Европейские лидеры выразили готовность работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над организацией трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы.
В частности, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", – сообщается в заявлении, размещенном на сайте правительства ФРГ.
До этого Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.