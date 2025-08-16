https://sputnik-georgia.ru/20250816/lidery-es-zayavili-o-gotovnosti-rabotat-nad-sammitom-rf-ssha-ukraina-294568297.html

Лидеры ЕС заявили о готовности работать над саммитом РФ-США-Украина

По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, сообщается в заявлении 16.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-16T14:30+0400

2025-08-16T14:30+0400

2025-08-16T14:49+0400

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Европейские лидеры выразили готовность работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над организацией трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы. Медведев озвучил главные итоги встречи на Аляске>>>В частности, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.До этого Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. России и США предстоит долгий путь – Рубио>>>Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

