Трамп позвонил Зеленскому и лидерам стран НАТО

Лидер США перед саммитом на Аляске говорил, что проинформирует союзников о результатах встречи с российским коллегой 16.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп ведет телефонный разговор с главами государств Североатлантического альянса после звонка Владимиру Зеленскому, сообщило агентство РИА Новости."Белый дом сообщил, что Трамп разговаривает по телефону с лидерами НАТО после продолжительного разговора с Зеленским", – говорится в сообщении.Встреча Путина и Трампа – главное>>>Отмечается, что звонок американского президента в Киев состоялся, когда он был на борту своего самолета. Общение с лидерами стран НАТО также идет в лайнере, но уже на авиабазе Эндрюс, куда прилетел хозяин Белого дома после саммита на Аляске.Российско-американский саммит состоялся накануне на авиабазе в Анкоридже. Президенты РФ и США вели переговоры на протяжении трех часов в различных форматах.Зеленский должен согласиться на сделку с РФ по урегулированию конфликта – Трамп>>>Как сообщил по итогам президент России Владимир Путин, главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта. Лидеры РФ и США разговаривали об улучшении отношений двух стран.Трамп тем временем оценил на 10 баллов прошедшие переговоры и отметил достигнутый в их ходе прогресс. Однако, по его словам, не по всем вопросам стороны пришли к пониманию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

