В Грузии, Армении и Азербайджане нет оппозиции

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik... 25.08.2025

В Грузии новый руководитель Службы государственной безопасности, хотя прежний проработал на этой должности всего четыре месяца. Оппозиция интерпретирует это как кризис власти "Грузинской мечты", но это не так. В Грузии сейчас, как в 2011-12 годах, начали открыто действовать лагеря по подготовке боевиков, подобные известным лагерям "Отпора" Джорджа Сороса, с целью насильственного свержения власти. Это так называемые полевые тренинги, которые финансируются Международным Республиканским институтом США (IRI) и другими организациями, где молодёжь учат слаженным действиям во время захвата правительственных зданий, тактике боя в городе, стрельбе, навыкам рукопашного боя, а также уделяется большое внимание теоретической подготовке. Ни новый Закон "об агентах иностранного влияния", ни другие законодательные акты не смогли блокировать финансирование таких диверсионных молодёжных неправительственных организаций, как, к примеру, "Пари" ("Щит"). Поэтому решение усилить направление госбезопасности, на которое ложится основной груз сопротивления новым вызовам (старый руководитель – Оханашвили – переведён советником премьера на нацбезопасности), политической фигурой Мдинарадзе (исполнительного секретаря партии, юриста со стажем), наверное, активизирует работу СГБ, сделает её более адекватной создавшимся реалиям. При этом хочу подчеркнуть, что в ближайшей перспективе вероятность перерастания деструктивных процессов в трёх странах Южного Кавказа в критическую фазу чрезвычайно велика. Это обусловлено несколькими факторами риска. В первую очередь, Россия и США сегодня всецело заняты Украиной, даже величайшая трагедия 21 века, когда в Палестине погибли и продолжают погибать тысячи детей, женщин и стариков от бомбёжек и голода, остаётся вне зоны их внимания, хотя Трамп одним звонком может остановить обезумевшего кровавого маньяка, каждый день толкающего своих зомбированных терминаторов на величайшее после Гитлера преступление против человечности. Тем более на втором плане – Южный Кавказ и происходящие здесь процессы. И это несмотря на соглашение, достигнутое в Вашингтоне между Алиевым и Пашиняном при содействии Трампа. Скажу так: любые соглашения, подписанные Пашиняном, не стоят и ломаного гроша, потому что они не выражают волю армянского народа. Пашинян – это армянский Саакашвили, при режиме которого в Грузии под страхом смерти не существовало оппозиции. Но, в конце концов, нашёлся человек – миллиардер Иванишвили, который поднял униженный грузинский народ с колен и прогнал Саакашвили. То же самое произойдёт в Армении – на первый взгляд, оппозиции там нет, всех несогласных и их лидеров арестовывают, но всему есть предел. Зарвавшийся Пашинян вроде собирался ворваться в Эчмиадзин, выгнать оттуда Католикоса всех армян и устроить выборы нового. Почему он остановился, вы не задумывались? А потому, что его одёрнули президенты США и Франции, где проживает мощная армянская диаспора, которая не даст в обиду своего Духовного отца. А оппозиция в Армении самоорганизуется в одночасье, на гребне протестной волны. К тому же все соглашения с Азербайджаном, подписанные Пашиняном, это юридический казус – демаркация-делимитация границы Армении с Азербайджаном не осуществлена. Точно так же, как у Грузии и Азербайджана. Так о каком же Зангезурском коридоре, или Коридоре Трампа, речь?! "Армения и Азербайджан не имеют к друг другу территориальных претензий" – гласит один из пунктов, но где начинаются и кончаются их территории, неизвестно. Все эти вопросы решаются на референдуме и вносятся в Конституцию, без этого любое супер-мирное соглашение – только "филькина грамота". Точно такой же пустой бумажкой будет любое соглашение с нелегитимным президентом Зеленским – любой его преемник выкинет его в урну. Зеленский – это украинский Саакашвили, он знает, что песенка его спета, так зачем же ему напоследок навешивать на себя ярлык предателя Родины, отдавшего "исконные украинские земли" России? Такое клеймо стоит на Саакашвили, и он его не сотрёт до смерти, даже в клинике. Поэтому я слабо верю в мирный договор между Россией и Украиной. В Азербайджане и Грузии тоже нет оппозиции, и это очень опасно, потому что является вечной предпосылкой государственного переворота деструктивными силами. Я имею в виду настоящую конструктивную оппозицию, а не радикалов – путчистов, каких мы сегодня имеем в Грузии. Поэтому у всех трёх республик Южного Кавказа – очень тревожная перспектива, у одних больше видны внешние проблемы, а общество, в большинстве своём, консолидировано, в других наоборот – налицо внутренние, как в Грузии, но большие проблемы есть везде. В Грузии положение осложняется ещё и тем, что "недружественные политические элиты" ЕС и США ("Глубинное государство", недружественное самому Трампу) твёрдо решили сменить действующую грузинскую власть. В такой ситуации для власти крайне важно иметь поддержку населения, поэтому, если у премьера есть советники, они должны посоветовать ему срочно заняться социальными проблемами, к примеру – здравоохранением, которое в Грузии находится в катастрофическом состоянии, а не строительством нового стадиона. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

