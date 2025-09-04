https://sputnik-georgia.ru/20250904/pochemu-ssha-obdelyayut-vnimaniem-gruziyu-kotoruyu-kitay-ne-priglasil-na-parad-294787576.html

Почему США обделяют вниманием Грузию, которую Китай не пригласил на парад?

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik... 04.09.2025

Президент Грузии Михаил Кавелашвили обратился с Открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором жалуется на отсутствие "должного, логического внимания" к Грузии со стороны его администрации "при полном совпадении ценностных ориентиров между правительствами" Грузии и США, что вызывает "недоумение грузинского общества" на фоне "направленных на дестабилизацию грубых действий Deep State", за которыми "пассивно наблюдает" администрация Белого дома.Открытое письмо как форма всегда было очень популярно в Грузии. Помню, как председатель парламента Зураб Жвания обратился с Открытым письмом к президенту Эдуарду Шеварднадзе, администрация которого находилась в нескольких сотнях метров от здания парламента. Автор Открытого письма, как правило, предупреждает адресата о различных рисках и недостатках, возникших из-за упущений последнего, причем предупреждает публично, чтобы впоследствии, если его опасения сбудутся, быть к этому непричастным: мол, я заблаговременно предупреждал, но услышан не был. В этом и заключается нагрузка такой формы общения, как Открытые письма. Письмо президента Грузии, конечно, искренне, но беспрецедентно: я не припомню, чтобы руководитель какого-либо государства обращался к президенту США с Открытым письмом. Но какими бы благими намерениями с целью превенции ни были продиктованы эти письма, они вызывают естественное недовольство адресата, которого при всех учат уму-разуму, указывают на ошибки и этим "загоняют в угол". Поэтому я бы воздержался обращаться с Открытым письмом к руководителю такого уровня, как президент США, первому среди равных. Трамп – эмоциональный и амбициозный человек, не терпящий критики в свой адрес, тем более публичной. Поэтому реакция на письмо президента Кавелашвили будет, скорее всего, отрицательной, чем положительной, если последует вовсе. Тем более, что в мае такое же, только более обстоятельное Открытое письмо Трампу написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которое экс-посол США в Грузии Робин Даниган назвала "оскорбительным, несерьезным, содержащим угрозу и крайне плохо воспринятым в Вашингтоне". Сам факт, что руководители Грузии пишут Открытые письма президенту США, свидетельствует о том, что у грузинской власти нет лоббистов в Вашингтоне, что очень радует радикальную оппозицию. Напомню, что лидер оппозиции Саакашвили тратил и продолжает тратить миллионы украденных у государства долларов на западных лоббистов. Я не раз напоминал в своих публикация, телеинтервью и на пресс-конференциях, что во время первого президентского срока Трампа в Грузию почти два года не назначали американского посла, потому что Грузия: 1 – мало интересует Трампа, который считает ее зоной российских интересов. исходя из геополитических реалий; 2 – потому что Грузия ассоциируется у Трампа с Саакашвили, который хотел его обмануть, втянуть в опасную авантюру. Есть и другие причины. Граждане Грузии окончательно запутались в различных модных терминах. "Deep State" ("Глубинное государство") в классическом понимании – это тандем госчиновников (в том числе сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, судей и прокуроров, местных властей, военных), а также связанных с государством промышленников, банкиров и журналистов, которые являются тайными оппонентами действующей власти и действуют вразрез с ней, используя имеющиеся у них богатые ресурсы. Оппозиция "Глубинным государством" не является, потому что открыто противостоит власти. Кавелашвили в своем письме имеет в виду, что вышеуказанный классический "Deep State" и "друзья Грузии" в Конгрессе США, всякие там шахины-риши, авторы "Megobari Act", а также государственные фонды спонсируют иностранных агентов в Грузии (гражданский сектор и радикальную оппозицию) с целью свержения действующей законной власти. Позвольте, но Трамп аннулировал USAID, и сегодня основные средства, насколько мне известно, поступают неправительственным организациям из Европы, в том числе через посольства ведущих европейских стран. Грузинская власть, правящая партия "Грузинская мечта" имеет все законные рычаги, чтобы пресечь диверсионные действия по подготовке госпереворота, поэтому просить у Трампа помощи перед местными выборами в Грузии, думаю, излишне – президенту США Дональду Трампу негоже вмешиваться в отношения власти и оппозиции в Грузии. В Армении и Азербайджане вообще нет оппозиции, а в демократичной Грузии власть за 13 лет не позаботилась о создании конструктивной оппозиции, вместо которой сегодня имеет легион преступников, прошедших боевую подготовку в партии Саакашвили "Нацдвижение". Скажу вам больше: чтобы Грузия и страны, близкие ей по "удельному весу" и рангу, были услышаны фигурой такой величины, как Трамп (который не будет разбираться в тонкостях внутренней грузинской "кухни"), нужен рекомендатор, ходатай. Как бы парадоксально это ни звучало, для Грузии таким ходатаем может стать Россия. Если бы президент Путин сказал пару слов президенту Трампу, что конкретные американские силы мутят воду в граничащей с Россией Грузией, Трамп не оставил бы его слова без внимания. А для этого руководство Грузии должно было сначала обратиться к Путину, а не писать Трампу Открытые письма. Как обратиться к Путину в условиях отсутствия дипотношений – не тема для обсуждения в прессе; очень надеюсь, что "наверху" уже в курсе. Но просить Трампа, чтобы США после Байдена "перегрузили" отношения с Грузией и восстановили с ней стратегическое партнрство "с чистого листа", Путин, конечно же, не будет – это абсурд. Например, армянский премьер Пашинян долго и безуспешного пытался попасть в Белый дом, но Трамп принял его вместе с президентом Азербайджана Алиевым только после того, как подключились рекомендаторы. Наверное, не нужно уточнять, о ком речь – и так понятно. Главное, что хочу вам сказать: что политика балансирования между США и Европой – с одной стороны, и Россией и странами Азии – с другой, была "ноу-хау" президента Эдуарда Шеварднадзе и приказала долго жить после его ухода из политики. Тем более невозможно быть принятым всеми и приятным для всех сегодня, как старается нынешняя власть Грузии. Смотрите: Грузия, Азербайджан, а сейчас, после саммита ШОС, уже и Армения стали стратегическими партнерами Китая – первого и главного союзника России. То есть все три страны Южного Кавказа сегодня являются стратегическими партнерами Китая. Но Грузию, в отличие от Армении и Азербайджана, не пригласили на военный парад, запланированный 3 сентября в Пекине, приуроченный к 80-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне, куда пригласили лидеров 26 ведущих стран. Знаете, почему? Потому что никто не понимает, почему Грузия, которую Евросоюз и США обложили санкциями и кроют на чем свет стоит, по-прежнему предана безальтернативному евроатлантическому курсу Грузии на интеграцию с ЕС и НАТО, закрепленному в грузинской Конституции. Видите, что произошло на саммите ШОС?! После успехов России на украинском фронте Россия, Китай, Индия и Турция явно перевесили Европу и США, маятник качнулся в сторону Евразии, поэтому Грузии и дальше "плыть" без мощного покровителя, подобно маленькому паруснику в бурном океане мировой политики, крайне опасно. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

