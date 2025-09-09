https://sputnik-georgia.ru/20250909/mir-uznaet-i-uzhasntsya-prestupleniyam-rezhima-saakashvili-294851560.html

В Грузии стоя не только молятся Богу. У грузин принято вставать на ноги, когда произносят особо важные тосты, например – за память родителей, которых Всевышний велел почитать наравне с ним. Сегодня я поведу речь о мастер-классе, который официальный Тбилиси продемонстрировал всему миру. Событие, о котором рассказано ниже, достойно того, чтобы быть упомянутым стоя – настолько велико его историческое значение, и не только для Грузии. Уверен – всё, что в последнее время говорит и что показывает официальный Тбилиси, абсолютно беспрецедентно в современной политике и является назиданием для всех народов мира, будь то Азия, Америка или Европа, Россия или Южный Кавказ. 4 августа 2025 года было опубликовано Заключение Временной следственной комиссии Парламента Грузии по изучению деятельности действующего в 2003-2012 годах режима, политических должностных лиц того режима и объединённых в политических партиях действующих и бывших должностных лиц с 2003 года по настоящее время. Когда 462 страницы этого Заключения (даже без приложения видео, аудио и фотоматериалов) будут переведены на русский и английский языки, весь мир узнает и ужаснётся преступлениям режима Саакашвили, его подручных и последователей. Они никуда не исчезли, он – среди нас и ежедневно угрожают нам – палачи с врождёнными дефектами психики, возглавлявшие силовые структуры во времена режима; агенты иностранного влияния, предавшие Грузию за деньги и карьеру, проникшие впоследствии и во власть "Грузинской мечты". Последние по заданию извне подрывали основы грузинского государства, например - премьер-министр Гахария, по вине которого Грузия, впервые после 2008 года, потеряла часть своих территорий, или президент Зурабишвили, предки которой служили фашистам, а сама служила в крупной бандеровской организации. Поэтому грузинское "Глубинное государство" не менее "глубинное", чем американское, ведь на грузинский "Deep State" работали президенты (Зурабишвили, Маргвелашвили), премьер-министры (Гахария), министры обороны (Аласания, Хидашели), председатели парламента (Усупашвили), уже не считая чиновников рангом пониже, сотрудников спецслужб в больших погонах, журналистов и парламентариев. После начала спецоперации на Украине введённый мною термин "Второй фронт" прижился в грузинском политическом лексиконе так же успешно, как термин "Deep State", который я начал употреблять на второй же день после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, объявившего войну "Глубинному государству" в США, которое четыре года пыталось доказать его несуществующую тайную связь с Кремлём. Осторожность не бывает лишней – вот почему в Грузии, после смены руководителей разведки и других спецслужб в США, сделали то же самое – "Deep State" искоренить очень трудно и в США, и в маленькой Грузии, у "Глубинного государства" - "длинные руки", большие связи и огромная информация, а большинство людей – не безгрешно, человеческие "слабости", например – факты коррупции, всегда могут быть использованы для шантажа против должностных лиц. Комиссия под руководством и благодаря непреклонной госпоже с бесстрашным сердцем – вице-спикера Парламента Грузии Теи Цулукиани (юриста международного класса с блестящим образованием и огромным опытом, в том числе – полученным во время работы в Страсбургском суде и министром юстиции Грузии), в результате анализа и классификации огромного количества материалов, полученных за тысячи часов работы Комиссии, создала труд в назидание современникам и потомкам, который иначе, как приговором грузинского Нюрнбергского трибунала не назовёшь. Не только каждая грузинская семья, стар и млад, но и весь мир должны узнать – какие страшные дела творились в Грузии под флагом "западной демократии" и "западных культурных ценностей" во времена режима Саакашвили, объявленного Западом "Маяком демократии". Кто знает, может, подобное творилось в странах, где осуществлялись "цветные революции"? Где гарантии, что такое же не повторится, если к власти в Грузии придёт радикальная оппозиция – экс-правящая партия Саакашвили, которая первым делом вызволит его из больничного люкса?! Разве они скрывают, что первым делом расправятся со всеми, кто сорвал с них маски и пригвоздил к столбу позора?! Кто поручится, что любой стране мира, где готовятся госперевороты подобные "Революции роз" в Грузии или "Евромайдану" в Киеве, к власти не придут марионеточные режимы кровавых палачей, как было в Грузии в 2003-2012 годах?! Заключение Комиссии Цулукиани звучит ещё пронзительнее на фоне обличительных заявлений руководителей грузинской власти, которые пофамильно упоминают высокопоставленных западных политиков, будь то европейцы или американцы, парламентарии, дипломаты, аналитики или президенты, что "выламывали руки" руководителям Грузии, угрозами заставляя открыть "Второй фронт" против России вслед за "Первым украинским", а спустя пару дней - "уйти в леса, партизанить"… А когда закончится война, грузинам напомнят, как киевский режим называл власть Грузии аморальной, отозвал из Тбилиси украинского посла и взамен прислал Саакашвили в морском контейнере с молоком для свержения законной грузинской власти! Заключение Комиссии Цулукиани является Приговором не только для всех агентов иностранного влияния в Грузии, будь то радикальная оппозиция, неправительственные организации и неделимый с ними т.н. "гражданский сектор", но и для их западных патронов-спонсоров, почти превративших Грузию в свою колонию. Самое поразительное, что они цинично продолжают это делать по сей день, твердо решив 4 октября свергнуть в Грузии власть "ненасильственным революционным путём" (?!), особенно отличаются европарламентарии, американские парламентарии – авторы "Megobari Act" и "Хельсинкская комиссия", а также посол Германии и другие представители представленного в Грузии западного дипкорпуса. Особо ценны и поучительны для мировой общественности два факта: - что эти обличительные заявления Заключения, которые практически являются беспрецедентной люстрацией "Deep State", делаются властью страны - Грузии, которая по сей день не отказывается от курса на вступление в ЕС, НАТО и на стратегическое партнёрство США; - что это Заключение создано сегодня, спустя 13 лет после смены режима, а не на "горячую голову" - в 2012 году, когда власть "Грузинской мечты" сменила режим Саакашвили. Тем самым, Комиссия Цулукиани совершила не Акт мщения "по горячим следам", а выполнила заказ грузинского общества, который был дан ещё в 2012 году. Хотя пауза в 13 лет, заполненная "коабитацией" с представителями преступного режима, сыграла свою крайне отрицательную роль. Поэтому не только в Грузии, а весь мир сегодня должен внимательно следить - что говорит и показывает Тбилиси, который наказывают только за отказ воевать с Россией и за отказ узаконить браки грузина – с грузином и грузинки – с грузинкой. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

