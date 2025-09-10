https://sputnik-georgia.ru/20250910/grazhdanstvo-rf-dlya-grazhdan-gruzii--partiya-solidarnost-vo-imya-mira-obratitsya-k-putinu-294883303.html

Гражданство РФ для граждан Грузии – партия "Солидарность во имя мира" обратится к Путину

Гражданство РФ для граждан Грузии – партия "Солидарность во имя мира" обратится к Путину

Sputnik Грузия

Речь идет о нескольких категориях граждан Грузии, чьи судьбы тесно переплелись с советским прошлым 10.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-10T16:36+0400

2025-09-10T16:36+0400

2025-09-10T16:40+0400

россия

грузия

новости

москва

тбилиси

абхазия

георгий каджая

григорий карасин

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284701569_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_68bfd3179f0d8c7c452a5970936d8614.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Партия "Солидарность во имя мира" планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданам Грузии гражданство РФ, заявил Sputnik Грузия международный секретарь партии Мамука Пипия. По словам политика, "такой запрос есть в грузинском обществе", и речь идет о нескольких категориях граждан Грузии, чьи судьбы тесно переплелись с советским прошлым. По словам Мамуки Пипия, политическое движение в целом заинтересовано в укреплении отношений с Россией. Россия и Грузия В мае 2023 года РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений между Грузией и Россией. Партия 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также освобождении от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Мы будем налаживать отношения с Россией, несмотря на сопротивление – бизнесмен из Грузии>>>Как результат, согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования". Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии. "Это другое", или двойные стандарты в отношении России>>>В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

тбилиси

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, новости, москва, тбилиси, абхазия, георгий каджая, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф