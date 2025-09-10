https://sputnik-georgia.ru/20250910/grazhdanstvo-rf-dlya-grazhdan-gruzii--partiya-solidarnost-vo-imya-mira-obratitsya-k-putinu-294883303.html
Гражданство РФ для граждан Грузии – партия "Солидарность во имя мира" обратится к Путину
Гражданство РФ для граждан Грузии – партия "Солидарность во имя мира" обратится к Путину
Речь идет о нескольких категориях граждан Грузии, чьи судьбы тесно переплелись с советским прошлым 10.09.2025, Sputnik Грузия
Мы будем налаживать отношения с Россией, несмотря на сопротивление – бизнесмен из Грузии>>>"Это другое", или двойные стандарты в отношении России>>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Гражданство РФ для граждан Грузии – партия "Солидарность во имя мира" обратится к Путину
16:36 10.09.2025 (обновлено: 16:40 10.09.2025)
Речь идет о нескольких категориях граждан Грузии, чьи судьбы тесно переплелись с советским прошлым
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Партия "Солидарность во имя мира" планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданам Грузии гражданство РФ, заявил Sputnik Грузия международный секретарь партии Мамука Пипия.
По словам политика, "такой запрос есть в грузинском обществе", и речь идет о нескольких категориях граждан Грузии, чьи судьбы тесно переплелись с советским прошлым.
"Мы обратимся к президенту России в ближайшее время с просьбой предоставить гражданство Российской Федерации нескольким категориям граждан: тем, кто трудился или служил в Советской России на советских предприятиях, тем, кто работал или служил на территории всего Советского Союза, а также рожденным в СССР", – сказал Пипия.
По словам Мамуки Пипия, политическое движение в целом заинтересовано в укреплении отношений с Россией.
В мае 2023 года РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.
Партия "Солидарность во имя мира" активно старается внести свою лепту в налаживание отношений между Грузией и Россией. Партия 15 июня 2024 года обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также освобождении от ответственности тех граждан страны, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России.
Как результат, согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования".
Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии.
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.
Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.