Пипия: "антихристы" будут побеждены

Пипия: "антихристы" будут побеждены

Разрушенные ракетами многоэтажки, свадьба на фоне обстрелов и выстоявшие храмы – международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия...

Свадьба как предвестник мира Донецк посещает все больше иностранных делегаций, в том числе из Германии, Иордании, Франции и других стран. За последние полгода сюда во второй раз приехала группа грузинских политиков и экспертов, которые посетили знаковые места Донбасса. Международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия подчеркивает, что он не впервые приезжает в регион."Это не первая моя поездка в Донбасс, я приезжал сюда два раза вместе с Иосифом Кобзоном. Но в качестве политика я здесь впервые. Сразу бросается в глаза, что в Донецке порядок и чистота. Люди хотят жить в мире. В этот раз я почерпнул очень много информации, ознакомился с тем, как живут люди после многолетних обстрелов. Мы увидели свадебный кортеж, разукрашенный лимузин и так обрадовались. Мы были у линии фронта, посетили также Авдеевку, Макеевку, места, которые подвергаются атакам, и на этом фоне увидеть свадьбу было очень приятно. Это вселяет надежду на достижение мира и процветание региона", – рассказал Пипия.По его словам, конечно, чувствуется напряженность, населенные пункты в любой момент могут подвергнуться обстрелу. Выстоявшие церкви Православие в этом регионе распространено с древнейших времен. ВСУ уничтожили и повредили несколько десятков храмов в Донбассе. Атаки привели к жертвам и среди священнослужителей. Летом под обстрел попал Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Волновахском районе. Мамука Пипия отмечает, что особое впечатление произвело посещение Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке, который способствовал возрождению православной жизни в Донбассе. Сам собор вмещает до трех тысяч верующих. Основное здание имеет длину 57 метров. Главные и боковые входы собора привлекают своими величественными барельефными изображениями крестов. "Этот храм – один из самых важных и значимых в Донбассе. Он поражает своей невероятной красотой и иконами. Я давно не видел такого. Архиепископ Волновахский Амвросий – очень грамотный человек, прекрасно понимает, что происходит с теми людьми, которые остались по ту сторону, где юридически ликвидировали Русскую православную церковь (Украинский парламент принял закон, запрещающий деятельность РПЦ) и создали раскольническую. Несмотря на притеснения, аресты, РПЦ была и будет. С целью освобождения священнослужителей и не только, мы от имени Международного "Клуба народного единства" обратились к супруге президента США, направив список политзаключенных на Украине", – подчеркнул Пипия. На фоне всего этого священнослужители сохранили церковь, приход и в храмах продолжаются службы. В Авдеевке восстанавливают церковь Архангела Михаила, а также центральный храм равноапостольной Марии Магдалины, который пострадал во время многомесячных бомбардировок. Разрушены купола, поврежден фасад. В Авдеевке этот храм стал первым зданием, которое начали восстанавливать сразу осле отступления ВСУ. "Священнослужители и прихожане – очень мужественные люди. Это дает надежду, что "антихристы" будут побеждены. У нас есть опора – православие, наша церковь и солдаты Христовы, которые должны объединиться и дать отпор. В Авдеевке я поинтересовался у настоятеля, когда здесь стояли украинцы, приходили ли бойцы в церковь. Оказалось, за все эти годы, пока украинские войска были в городе, зашли всего пять человек, три раза поставили свечки за упокой. На встрече с главой ДНР мы пожелали Денису Пушилину полного освобождения региона от фашистов, пожелали мира и процветания. А мир наступит тогда, когда граждане Франции, Германии и других стран переизберут руководителей, сменят фашистов, которые находятся у власти", – подытожил Мамука Пипия.

