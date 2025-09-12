https://sputnik-georgia.ru/20250912/russkiy-s-gruzinskim-aktsentom---v-gruzii-50-let-vnushayut-o-rossii-tolko-negativ-294906800.html

Русский с грузинским акцентом – в Грузии 50 лет внушают о России только негатив

Русский с грузинским акцентом – в Грузии 50 лет внушают о России только негатив

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили

В 90-х годах прошлого века в Грузии, впрочем, как и во многих республиках СССР, начали хаять Россию – фундамент, на котором стоял Советский Союз. В результате Союз нерушимый развалили, но если учесть, что близкая к совершеннолетию активная молодежь, кому в 1990 году было 15 лет, взращена на этой лживой пропаганде, сегодня этому поколению 50 лет. То есть в Грузии поколениям, которым сегодня 50 лет и моложе, все эти годы продолжали внушать о России только негатив, потому что ничего с тех пор по отношению к великому северному соседу в лучшую сторону не изменилось. Это означает, что те, кто выступает за восстановление полноформатных партнерских или просто прежних дружеских отношений с Российской Федерацией и кто считает себя соотечественником России, сегодня старше 50 лет, а тех, кто моложе, не обучали русскому языку, а обучали сфальсифицированной истории по срочно написанным школьным учебникам на грузинском языке. Поэтому, когда на протяжении 50 лет слышишь о России только негатив, не стоит удивляться, что сегодня внушительная часть самых дееспособных поколений граждан неприязненно относится к русскому языку как языку "русских оккупантов", и к общей истории русских и грузин, многими страницами которой надлежит гордиться, а не стыдиться. Они не считают эту историей своей, а своих родных родителей – тех, кто не поддался пропаганде и не перешёл на позицию своих отпрысков, считают, в лучшем случае, обманутыми несчастными "совками". Конечно же, поколения, которым за 55, воспитывали своих детей правильно, простые граждане, зарабатывающие на жизнь нелёгким трудом, хорошо знают цену отношениям с Россией как рынку для экспорта создаваемого ими продукта и как безальтернативного источника сырья, импортируемого Грузией, а также зерна. В Грузии и власть, и оппозиция, и весь многонациональный грузинский народ – все кушают хлеб из российской пшеницы! Но грузинские патриоты, которые во многом не согласны с властью "Грузинской мечты", воздерживаются от критики правящей партии и 4 октября опять проголосуют за неё за отсутствием альтернативы. Ведь иначе означает "лить воду на мельницу" радикальной оппозиции – ярых русофобов, пережитков режима Саакашвили. Почему соотечественники в Грузии и в других бывших странах СССР в конце прошлого века не воспользовались своими огромными преимуществами, как торгово-экономические, культурно-гуманитарные, транспортные, исторические, родственные связи с россиянами, с которыми они вместе победили немецкий фашизм и с которыми они молятся в одних православных храмах, остаётся загадкой. А ведь тогда почти все знали русский язык и все были молоды… Но дети бесстрашных родителей – героев ВОВ - предпочли стыдливо прятать глаза и "зарыть голову в песок" потому, что им внушили – мол, вы отсталые, поэтому и живете плохо, а на Западе живут припеваючи! Кто спорит - действительно, в последние годы в СССР цвела коррупция и колбаса в магазинах если и была, то только одного сорта. Вот тогда и сломались отцы и пошли за своими детьми, которые выбрали "Колу" - вкусно же, чёрт побери! Вот тогда в Грузии забыли лимонад Лагидзе и знаменитый павильон на проспекте Руставели был заброшен и закрыт. Но есть ли у нас сейчас время для "разбора завалов" и "разбора полётов"? Или завалы сегодня выгоднее просто "взорвать"? Есть ли время для академической работы с оставшейся, очень немногочисленной и немолодой грузинской интеллигенцией, воссоздания совместного российско-грузинского информационного пространства, соответственно – СМИ на русском языке, которые в Грузии знают немногие и уже - из рук вон плохо? Школ с русским компонентом и ВУЗов с русским факультетом? Продавщица, медсестра, сотрудница офиса или полицейский бойко ответят вам на английском, но вряд ли смогут сделать это на русском, или просто поморщатся, услышав русскую речь, как от дольки лимона. Зато русский, плохо или хорошо, знает грузинская политическая и бизнес-элита, потому что имеет постоянный не афишируемый контакт с Россией, имеющей с Грузией общую границу огромной протяжённости. Контакты с осетинами и абхазами, пусть пока – очень скудные, тоже происходят на русском языке. Не знаю - на каком языке общаются грузинские, армянские и азербайджанские делегации, скорее всего – на чуждом им всем английском, что грустно и смешно. Зато все, в том числе грузинская современная элита, обучают своих детей русскому, для чего нанимают частных репетиторов, которых днём с огнём не сыскать. Зато грузинская молодёжь, пользующаяся услугами и сервисом российских компаний – такси, прокатом транспорта, навигацией и др. – вынужденная начала читать и разговаривать на русском, пусть – с грузинским акцентом! "Это другое", или Двойные стандарты в отношении России >>>Учитывая последние тревожные тенденции в Армении и особенно – в Азербайджане, необходимо предпринять срочные меры для сохранения, а точнее – для создания единого русскоязычного медиа-фонда на Южном Кавказе, чтобы как-то сохранить остатки некогда целостного информационного поля. Сохранение действующих, с вековыми традициями, и создание новых СМИ на русском языке, возрождение институтов русской филологии и журналистики, школы переводчиков, в конце концов, которых скоро не будет вовсе и на которых сегодня – огромный спрос, в тех же нотариальных конторах и бюро публичного реестра, а также – на всех объектах, имеющих соприкосновение с миллионами российских туристов - вот самые первые шаги, которые надо было предпринять уже позавчера! Вместо этого мы наблюдаем вытеснение русского языка из региона, что чревато серьёзными последствиями, потому что на его место, как язык международного общения, придёт не английский (который за 100 лет изучат как русский язык – т.е. далеко не все и не везде!), а турецкий, который хорошо знают в Азербайджане и Аджарской автономии. Исторически всегда было так – кто не хотел учить русский, впоследствии был вынужден выучить турецкий… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

