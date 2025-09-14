https://sputnik-georgia.ru/20250914/pochemu-missiya-obse-otkazalas-ot-nablyudeniya-za-vyborami-v-gruzii--mnenie-pravyaschey-partii-294935528.html

Почему миссия ОБСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Грузии – мнение правящей партии

Почему миссия ОБСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Грузии – мнение правящей партии

Sputnik Грузия

Власти Грузии 6 сентября направили официальное приглашение БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами 14.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-14T16:04+0400

2025-09-14T16:04+0400

2025-09-14T16:04+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

бдипч/обсе

обсе

грузинская мечта - демократическая грузия

чехия

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/13/247321392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_810f02618dbd262aaf9487eed495020a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ отказалась от наблюдения за выборами в Грузии из-за давления и того буллинга, которому она подвергнется от евробюрократов в случае написания реального отчета, заявил первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" и руководитель тбилисского избирательного штаба Леван Мачавариани. Власти Грузии 6 сентября направили официальное приглашение БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами, но организация сочла, что приглашение поступило слишком поздно (менее чем за месяц до выборов), и это делает невозможным полноценное развертывание миссии наблюдателей. В заявлении БДИПЧ отмечено, что надежное и объективное наблюдение требует времени для подготовки и доступа ко всем ключевым этапам избирательного процесса. В связи с этим организация не сможет направить свою миссию в Грузию. По его словам, на БДИПЧ/ОБСЕ было оказано беспрецедентное давление после публикации ими итогового отчета по парламентским выборам 2024 года. "Этот отчет отражал волю наших избирателей, отмечал, что выборы были конкурентными, ЦИК организовала их на очень высоком уровне и у Грузии есть избранная власть. После этого БДИПЧ/ОБСЕ стало объектом буллинга, и, естественно, они не хотят повторения всего этого", – добавил Мачавариани Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Как отметил депутат, отказ БДИПЧ/ОБСЕ и последующее оправдание того, что они не смогли набрать наблюдателей, – всего лишь предлог. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Премьер Грузии о Западе, оппозиции и будущем страны – главное из интервью>>Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Кто будет бороться за пост мэра в крупных городах Грузии>>Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, бдипч/обсе, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия, чехия, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы