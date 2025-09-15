Вольский: путь, предлагаемый "Нацдвижением", грозит стереть Грузию с политической карты

https://sputnik-georgia.ru/20250915/volskiy-put-predlagaemyy-natsdvizheniem-grozit-steret-gruziyu-s-politicheskoy-karty-294937539.html
Антиправительственные акции у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе на этой неделе достигли апогея 15.09.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Путь разрушений, который предлагает грузинскому обществу "коллективное "Нацдвижение" и его лидеры, сотрет Грузию с политической карты, погубив будущие поколения, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский журналистам. Антиправительственные акции у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе на этой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября прямо у штаба Каладзе произошла драка между протестующими и сторонниками власти, задержаны несколько человек. После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого нацдвижения" Левана Хабеишвили число протестующих увеличилось. Лидеры оппозиции призывают своих сторонников присоединиться к протесту. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.По его словам, также есть люди, у которых сформировались ошибочные, не основанные на реальности представления о происходящем и политике правящей партии. Почему миссия ОБСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Грузии – мнение правящей партии>>"У Грузии не изменился никакой внешний курс и не существует никаких доказательств того, что выборы были сфальсифицированы. Эти люди одержимы лишь двумя идеями, и, разумеется, их не может быть много. За ними не пойдет большая часть общества", – заявил Вольский. По его словам, на объявленную оппозиционными партиями акцию протеста 13 сентября вышло немного людей. Грузия перестанет существовать, если "Грузинская мечта" последует сценарию, который ей навязывают, отметил политик. Тбилисский городской суд определился с мерой пресечения для Левана Хабеишвили>>Поводом для ареста Хабеишвили стали его публичные призывы в социальных сетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Его действия следствие расценивает как обещание взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и как публичные призывы к свержению власти. В качестве меры пресечения Хабеишвили избрали заключение под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
09:01 15.09.2025 (обновлено: 09:13 15.09.2025)
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Путь разрушений, который предлагает грузинскому обществу "коллективное "Нацдвижение" и его лидеры, сотрет Грузию с политической карты, погубив будущие поколения, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский журналистам.
Антиправительственные акции у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе на этой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября прямо у штаба Каладзе произошла драка между протестующими и сторонниками власти, задержаны несколько человек. После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого нацдвижения" Левана Хабеишвили число протестующих увеличилось. Лидеры оппозиции призывают своих сторонников присоединиться к протесту.
"Даже сторонники т. н. оппозиции убеждены, что разрушение, которое предлагает нам испачканное в крови "коллективное "Нацдвижение" вместе с Хабеишвили и другими фамилиями, – это путь, который разрушит грузинские семьи, погубит будущее поколение и сотрет Грузию с политической карты", – заявил Вольский.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.
По его словам, также есть люди, у которых сформировались ошибочные, не основанные на реальности представления о происходящем и политике правящей партии.
"У Грузии не изменился никакой внешний курс и не существует никаких доказательств того, что выборы были сфальсифицированы. Эти люди одержимы лишь двумя идеями, и, разумеется, их не может быть много. За ними не пойдет большая часть общества", – заявил Вольский.
По его словам, на объявленную оппозиционными партиями акцию протеста 13 сентября вышло немного людей.
"На вчерашней акции было мало людей. Когда столько партий и столько НПО получают такую поддержку из-за рубежа и концентрируются на этом сценарии, естественно, "Хабеишвили" ожидали, что на улицу выйдет много людей, но этого не произошло", – заявил Вольский.
Грузия перестанет существовать, если "Грузинская мечта" последует сценарию, который ей навязывают, отметил политик.
Поводом для ареста Хабеишвили стали его публичные призывы в социальных сетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства.
Его действия следствие расценивает как обещание взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и как публичные призывы к свержению власти.
В качестве меры пресечения Хабеишвили избрали заключение под стражу.