В грузинской оппозиции кризис и Запад разочарован – эксперт

https://sputnik-georgia.ru/20250924/v-gruzinskoy-oppozitsii-krizis-i-zapad-razocharovan--ekspert-295068033.html

Sputnik Грузия

Российский политолог и кавказовед Артур Атаев в интервью для Sputnik Грузия делится своим видением внутриполитической ситуации в Грузии, отношений Тбилиси и... 24.09.2025

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. На фоне разочарования Запада грузинская оппозиция находится в кризисе, заявил Артур Атаев в интервью Sputnik Грузия. Часть оппозиции анонсировала в Грузии 4 октября "мирное свержение власти" и заявила о начале масштабных акций протеста. Власти Грузии расценили заявления оппозиции, как попытку устроить в Грузии госпереворот. При этом политолог отмечает разочарование Запада в Грузии и упавшую активность западных организаций в Грузии. "Активность западных фондов, организаций и посольств очень сильно ослабла. В Грузии у Запада тоже наблюдается какое-то разочарование. Грузия не оправдала надежд Запада и западных заказчиков для того, чтобы в полной мере соответствовать запросам и прежде всего соответствовать стандартам и запросам государств Европейского союза – открыть "второй фронт". Это был такой экзамен, который Грузия не сдала противникам России", – заявил Атаев. При этом он отметил цикличность процессов в Грузии и важность осеннего цикла для политической жизни страны. "Все указывает на осенний цикл активизации и обострения оппозиционных сил в Грузии, и, таким образом, напрашивается вывод, что для грузинской оппозиции остается мало времени на то, чтобы реализовать свой потенциал и свои амбиции. Нужно действовать, и действовать в одном направлении – организации массовых акций протеста, которые спровоцируют госпереворот по сценарию и программе революции роз", – сказал Атаев.При этом политолог не видит особой роли Украины в событиях в Грузии. "Роль Украины в событиях в Грузии не так велика. Я думаю, у Украины своих проблем очень много. Там процесс нелегитимности нынешнего президента и, я думаю, нарастает политический внутриэлитный раскол на Украине, и, я думаю, украинский след будет в Грузии никаким", – сказал Атаев. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

