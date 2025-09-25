В Грузии резко отреагировали на выступление Зеленского в ООН

https://sputnik-georgia.ru/20250925/v-gruzii-rezko-otreagirovali-na-vystuplenie-zelenskogo-v-oon-295088579.html

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" резко ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Зеленский в своем выступлении заявил, что "Европа уже потеряла Грузию, а ситуация с правами человека и государственным строем европейского образца там только ухудшается".Депутат от правящей партии Ираклий Кирцхалия назвал это заявление "позорным" и подчеркнул, что Зеленский "в очередной раз осмелился говорить о Грузии в негативном ключе, чем, в первую очередь, оскорбил собственный народ".По его словам, прежде чем критиковать Грузию, украинскому президенту стоит ознакомиться с заключением Еврокомиссии о прогрессе страны.Схожую позицию выразила и депутат Майя Битадзе. Она отметила, что Зеленский "войдет в историю как самый безрассудный президент, потерявший территории Украины", тогда как Грузия "по всем показателям опережает Украину"."Я бы посоветовала ему сосредоточиться на сохранении генофонда на Украине и не доводить свой народ до окончательной гибели", – добавила она.Депутат Георгий Чакветадзе в свою очередь заявил, что украинский лидер использует высокую трибуну ООН для распространения дезинформации о Грузии."Мы не раз слышали подобные заявления от Зеленского и его команды, но грузинское общество прекрасно понимает их суть", – подчеркнул он.Генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе также посоветовал Зеленскому в первую очередь заняться проблемами своей страны."Даже врагу не пожелаю оказаться в том положении, в котором находится Украина. Украинский народ сам разберется со своим президентом и правительством, а мы, грузины, сами позаботимся о своей стране", – заявил Каладзе.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в стране по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития подобного сценария и гарантировал соблюдение закона на митингах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

