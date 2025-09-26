https://sputnik-georgia.ru/20250926/prezident-gruziya-dvizhetsya-tem-zhe-putem-o-kotorom-govoril-tramp-295101998.html
Президент: Грузия движется тем же путем, о котором говорил Трамп
Президент: Грузия движется тем же путем, о котором говорил Трамп
В рамках визита в США Кавелашвили провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 26.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия движется в правильном направлении и разделяет ценности, о которых говорил президент США Дональд Трамп, заявил президент страны Михаил Кавелашвили, подводя итоги визита в США.
Глава государства прибыл в Нью-Йорк 21 сентября для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Накануне он выступил с трибуны ООН, где представил планы развития Грузии и коснулся ключевых мировых вопросов.
"Хочу сказать грузинскому обществу, что Грузия стоит на правильном пути. Многие лидеры говорили о ценностях. Отмечу выступление президента США. Ценности, которых он коснулся, – это те принципы, которых придерживаемся и мы", – заявил Кавелашвили журналистам.
По его словам, в своем выступлении Трамп сделал акцент на национальных интересах, суверенитете, защите культуры и необходимости ставить собственную страну на первое место, призывая мировых лидеров уделять приоритетное внимание своим государствам.
"Этот процесс мы начали давно. Он также затронул тему семьи и веры, которые защищает наша страна. Хочу сказать обществу, чтобы они оставались твердыми", – заявил Кавелашвили.
В рамках визита Кавелашвили провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщили в администрации президента, стороны обсудили вопросы мира и устойчивого развития, а также роль Грузии в обеспечении стабильности в Южном Кавказе.
Особое внимание было уделено глобальным вызовам, стоящим перед международным сообществом. Кавелашвили подчеркнул, что курс страны на мир, стабильность и экономическое развитие остается неизменным. Он также выразил благодарность ООН за поддержку.
"На встрече Генеральный секретарь господин Гутерриш отметил, что мы выдержали очень сильное давление. Он выразил большую благодарность за то, что Грузия выбрала такой правильный путь – путь мира, стабильности и развития. Все это видят, отмечают, и такие оценки очень приятно слышать", – отметил президент.
В завершение встречи Михаил Кавелашвили оставил памятную запись в книге почетных гостей ООН.
Визит президента Грузии в США завершится 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября в Нью-Йорке. Общие дебаты проходят с 23 по 27 и 29 сентября.