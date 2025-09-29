https://sputnik-georgia.ru/20250929/kaladze-gruziey-upravlyaet-ee-narod-a-ne-kto-to-izvne-295133886.html

Каладзе: Грузией управляет ее народ, а не кто-то извне

Мэр Тбилиси напомнил, что независимость и свобода достались Грузии тяжелой ценой, и подчеркнул, что нынешнее поколение обязано сохранять эти ценности своими... 29.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Отдельные политики проводят избирательную кампанию за пределами страны вместо того, чтобы встречаться с грузинскими избирателями, и ошибочно считают, что Грузией должны управлять извне, тогда как власть принадлежит только грузинскому народу, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на встрече с населением в рамках предвыборной кампании. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Каладзе, который уже в третий раз баллотируется от правящей партии "Грузинская мечта", считается главным претендентом на победу. Его основные соперники — кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе, а также кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. Мэр подчеркнул, что Грузия – независимое и суверенное государство, и никто не имеет права диктовать ей условия. Он отметил, что страна гордится своей культурой, традициями и историей, а также тем, что ее народ родился и вырос на этой земле. "Мы все согласны, что без мира невозможно развитие нашей столицы. Те атаки, клевета и угрозы, которые мы ежедневно слышим извне, конечно, тяжелые и неприятные для всех. Однако именно своей повседневной работой, шагами и политикой, которую проводит "Грузинская мечта", мы защищаем нашу страну, ее будущее, независимость и суверенитет", – отметил он. Мэр Тбилиси напомнил, что независимость и свобода достались Грузии тяжелой ценой, и подчеркнул, что нынешнее поколение обязано сохранять эти ценности своими ежедневными действиями. По его словам, никто не имеет права разговаривать с грузинским народом свысока или с угрозами. "Нам нужны друзья, партнеры, необходимы отношения, но не так, чтобы какая-то большая страна свысока смотрела на нас, маленькую страну с великой культурой, историей и традициями, и говорила нам свыше", – отметил Каладзе. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотируют намеченные на 4 октября местные выборы и готовятся к масштабной акции протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже в день голосования. Выборы в ТбилисиВ столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

